Mayfield sigue intentando recuperarse de los efectos de un tornado histórico que ha dejado centenares de desaparecidos y decenas de muertos. A falta de cifras oficiales y aun en estado de 'shock' tras la catástrofe natural, algunos vecinos y supervivientes han comenzado a retirar los destrozos después de que el pueblo haya quedado reducido a escombros.

Para ello un ejército de voluntarios ha venido de todas las ciudades de Estados Unidos se ha reunido en medio de la destrucción. "Hemos venido para encontrar a los desaparecidos", dice Jane a RTVE. "Hemos venido a encontrar a personas que están sin conexión, porque no hay cobertura aquí".

Algunos vecinos nos cuentan que no localizan a sus amigos. "No lo encontramos, no sé qué pasó con él. Fuimos a buscarlo una hora después y ya no sé que pasó", dice Juan.