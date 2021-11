El ultraderechista Steve Bannon, aliado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, ha sido imputado este viernes por un gran jurado federal con dos cargos por desacato al Congreso al no haber respondido a una citación del comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio de enero pasado.

Así lo ha informado el Departamento de Justicia en un comunicado, en el que ha precisado que uno de los cargos se refiere a su negativa a comparecer ante dicho comité, mientras que el segundo es por no querer entregar documentos.

“Stephen K. Bannon Indicted for Contempt of Congress



Two Charges Filed for Failing to Honor House Subpoena From Select Committee Investigating Jan. 6 Capitol Breachhttps://t.co/4SxgGiuLNx“