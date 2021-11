Falten més de 400 medicaments a les farmàcies

Enmig de la crisi logística mundial, la falta d’alguns medicaments a les farmàcies ha encès les alarmes. Des de finals d’octubre no hi ha estoc de més de 400 presentacions, segons l’Agència Espanyola del Medicament. Però la situació no és excepcional, de manera recurrent les farmàcies es troben amb falta d’estoc d’alguns productes. No és, per tant, efecte del col·lapse en la cadena de subministres.

“No hi ha cap usuari que es quedi sense tractament“

El president del col·legi de Farmacèutics, Antoni Real, assegura que no hi ha cap usuari que es quedi sense tractament i assegura que la llista de medicaments fora estoc era molt més del doble abans de la pandèmia. El 58% dels medicaments sense provisions ara mateix es poden substituir per un altre d’un laboratori diferent amb el mateix principi actiu i que fa un efecte idèntic.

Procediments d'emergència Quan el medicament que falta només el fabrica un laboratori, la situació es complica, però hi ha procediments d’emergència per aconseguir-lo. A la farmàcia Aina Salom de Palma ens expliquen un cas que acaben de viure, el d’una persona trasplantada que necessita un immunosupressor que no està disponible al mercat en aquests moments. Per aconseguir-lo han contactat amb el laboratori directament i el producte trigarà entre dos i tres dies a arribar.

Els principis actius es fabriquen a l'Índia i la Xina La crisi mundial de mercaderies no és la causa de la falta de medicaments, però sí que ha posat sobre la taula la por a un desproveïment generalitzat, si tenim en compte que pràcticament tots els principis actius es fabriquen a l'Índia i a la Xina. “Les multinacionals tenen estoc per a vuit mesos, poden capejar el col·lapse global de distribució de mercaderies“ El president de la Cooperativa d’Apotecaris, la principal distribuïdora de les illes, Eladio González, diu que les multinacionals tenen estoc per a vuit mesos i que poden capejar el col·lapse global de distribució de mercaderies. Una solució a la manca recurrent de medicació podria ser tornar la producció a Europa. A curt termini no és factible i els costos de producció s’enfilarien.