ERC y EH-Bildu han vuelto a recordar este viernes al Gobierno que su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 no es “gratis” y le han pedido que mueva ficha con “hechos” y no con “palabras” para que la negociación llegue a buen puerto. Ambas formaciones, que mantienen un acuerdo estratégico en la negociación con el Ejecutivo y que son dos de sus socios claves, han mostrado una actitud “constructiva” y “voluntad de no bloquear”, pero han incidido: “La pelota está en el tejado del Gobierno”.

Los dos partidos independentistas han emitido sendas ruedas de prensa de forma coordinada para evidenciar su alianza y para incidir en que no ofrecen un “cheque en blanco” al Ejecutivo, como ya hicieron ver el pasado 4 de noviembre, cuando votaron en contra de las enmiendas a la totalidad a los PGE para facilitar su tramitación.

ERC: "Queremos ser útiles pero el Gobierno no ha hecho suficiente" "No tenemos la voluntad de ir en contra de todo y de quedarnos en una situación de confort, por el contrario, queremos ser útiles. Pero el Gobierno español todavía no ha hecho lo suficiente para ganarse nuestros votos”, ha recalcado la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Vilalta, quien ha incidido: “Nuestros votos no son gratis a cambio de nada”. Vilalta ha mostrado además su malestar por el voto de PSOE y Unidas Podemos a favor del magistrado Enrique Arnaldo (colaborador en FAES y que aparece en los casos Lezo y Palma Arena) para el Tribunal Constitucional este jueves: “Algunas decisiones de contexto que alimentan a la derecha y a la extrema derecha, como las votaciones de renovación de la cúpula del TC no ayudan”. Por todo ello, ha llamado al Ejecutivo a “demostrar” su voluntad de negociar y de obtener el apoyo de estas formaciones con “hechos”. En este sentido, Esquerra ha recordado que uno de los puntos que se están tratando de negociar es “la protección del catalán” a través de una cuota mínima en la Ley Audiovisual. “Debe hacerse de forma inminente”, ha dicho. ERC no presenta enmienda a los PGE tras un acuerdo para "blindar" el catalán en la ley audiovisual Esquerra también ha recordado otras enmiendas compratidas con EH-Bildu a los Presupuestos en materia de “recuperar la memoria democrática”, terminar con “la pobreza menstrual”, exigir la jubilación anticipada para los Mossos y los Agentes Rurales y “luchar contra la economía sumergida”. Respecto a la primera cuestión, ERC exige traspasar el edificio de la comisaría de la Policía Nacional de Via Layetana (Barcelona) para convertirla en un museo, y también el Fuerte de San Cristóbal (Pamplona), a la Generalitat y al Gobierno Foral de Navarra, respectivamente. Y respecto a la "pobreza menstrual", exigen reducir el IVA del 10% al 4% en productos de higiene femenina. En paralelo, ERC negocia un compromiso para que en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat se concreten traspasos pendientes como el de Cercanías ferroviarias, y también una "fórmula de cumplimiento o compensación para evitar que Cataluña no quede por debajo de la media española en ejecución presupuestaria de inversiones".