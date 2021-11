Día Mundial del Origami, el arte de plegar y replegar

El día once del once (noviembre) es el Día Mundial del Origami, un día en el que se celebra el arte del plegar y replegar papel consiguiendo formas únicas. Zaragoza, hace honor de forma especial a este día porque alberga el Museo de Origami más completo del mundo y, por eso, la entrada es gratuita durante todo el día.

Este año coincide con la exposición temporal del español Luis Matías Santos, una colección de obras de arte que necesitan metros cuadrados de papel. Es una exposición muy diferente, en comparación a las treinta anteriores que se han lucido en las salas del museo.

“Los modelos que se pueden ver, cambian de forma si les das la vuelta. “

Según Jorge Pardo, director del Museo Origami de Zaragoza, es tan original que “los modelos que se pueden ver, cambian de forma si les das la vuelta. Cambian si los miras por una cara o por la otra cara”. Y destaca que, “ver lo distinto que es por los dos sentidos”, es muy interesante. Santos simula arte abstracto con sus cincuenta piezas expuestas.

Las obras han necesitado infinitas horas, días y años; en papiroflexia se podría decir que una obra es casi interminable, como decía el maestro Vicent Floderer. Y Prados matiza: “Cuando piensas que ya has arrugado tanto el papel que no puede tener más arrugas, has llegado a la mitad del proceso. Puedes tener el proceso multiplicado N veces”.