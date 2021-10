Comienza a funcionar la Zona de Bajas Emisiones, en preaviso durante dos meses

La nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha entrado en vigor este miércoles, con lo que empieza a funcionar la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (Zbedep) Distrito Centro, que sustituye a 'Madrid Central' aunque manteniendo el mismo perímetro y la mayoría de restricciones.

A efectos prácticos, la normativa para circular por el centro de la capital sigue siendo la misma, dado que la principal novedad, que consiste en equiparar los derechos de los comerciantes con los de los residentes, no entra en vigor hasta el 22 de diciembre.

Otras modificaciones a tener en cuenta sí comienzan con efecto inmediato: por ejemplo, los empadronados con vehículos domiciliados fuera de Madrid pierden su permiso de acceso.

Asimismo, los talleres ubicados en Distrito Centro, el colectivo del colegio de abogados y los trabajadores nocturnos dejan de poder autorizar el acceso a los vehículos A (sin distintivo ambiental, al ser vehículos de gasolina matriculados antes de 2000 o diésel matriculados antes de 2006).

Por lo demás, el acceso sigue restringido con carácter general a todos los vehículos A, mientras que los que tienen etiqueta B y C solo pueden entrar en la zona si estacionan en un aparcamiento público o privado homologado por el Ayuntamiento.

El Consistorio ha habilitado una web (madrid360.es) en la que pueden consultarse las restricciones que afectan a un vehículo introduciendo su matrícula.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , declaró el martes que la nueva zona de bajas emisiones "no supone una novedad en el 'modus operandi' de los madrileños" , por lo que espera que no haya incidencias en su primer día de vigencia, que como ha recordado "acaba con la inseguridad jurídica" generada tras la anulación por la Justicia de Madrid Central.

No obstante, los agentes de movilidad y de la Policía Municipal sí pueden sancionar los accesos indebidos a la Zbedep a partir de su entrada en vigor.

Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro funcionarán ya este miércoles, si bien estarán dos meses en fase de aviso, período durante el cual los infractores detectados telemáticamente recibirán una notificación, pero no serán multados.

Otras medidas

Junto a la Zbedep Distrito Centro, hay numerosas medidas de interés que entran en vigor con la ordenanza, en especial las relacionadas con la circulación, el estacionamiento, las bicicletas y los vehículos de movilidad personal (VMP).

Por ejemplo, el uso de casco homologado en bicicletas, patinetes y otros vehículos de movilidad VMP pasa a ser obligatorio para menores de 18 años y 'riders' indistintamente de su edad, y se permite a los menores de 15 años ir en VMP siempre que vayan acompañados (en otro VMP) y bajo responsabilidad de sus progenitores o tutores.

Las bicicletas y VMP no podrán aparcar en la acera salvo que lo contrario esté expresamente señalizado, y las motos de uso compartido no podrán aparcar en las aceras salvo que en la calzada no haya plazas de aparcamiento para motos en 100 metros a la redonda.

Las bicicletas tendrán prohibida la circulación por túneles salvo que dispongan de un carril reservado a tal efecto, y su velocidad máxima en las sendas ciclables se reduce de 20 a 15 kilómetros por hora.

Además, quedan prohibidas las bicicletas multi tándem o de pedaleo múltiple para fiestas y eventos (las llamadas 'bicibirras') salvo autorización expresa.

La velocidad máxima de circulación en calles con colegios se reduce a 20 kilómetros por hora, y en las calles de plataforma única donde no haya elementos de separación con la acera, como bolardos, la velocidad máxima pasa de 20 a 15 kilómetros por hora.

Por último, hay algunas medidas cuya entrada en vigor no será inmediata, como la Zona de Bajas Emisiones de Protección Especial Plaza Elíptica (que comenzará a funcionar el 22 de diciembre) o el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de 'alta rotación' y la nueva 'tarifa dinámica' (que dependen de la aprobación de las ordenanzas fiscales de 2022).

El calendario establecido para expulsar de la ciudad a los vehículos más contaminantes alcanzará su primer hito el 1 de enero de 2022, cuando se prohibirá el acceso y circulación por las vías del interior de la M-30 a los vehículos A no domiciliados en Madrid.