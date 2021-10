Precariedad, incertidumbre y abuso, así describen muchos jóvenes la situación laboral en España. Y es que el 40% de los jóvenes españoles menores de 25 años está en el paro y casi más del 80% tiene que vivir con sus padres. Sin casa, sin trabajo y lo que es peor, sin expectativas de poder lograrlo, la gran mayoría de nuestros jóvenes son conscientes ahora de que su generación va a vivir peor que la de sus padres. ¿La solución? Emigrar u opositar, lo han analizado en Comando Actualidad.

Casi un cuarto de millón de jóvenes de 16 a 35 años se han visto obligados a volver con sus padres a lo largo de 2020. Es el caso de Gonzalo, que a sus 30 años ha tenido que volver a dormir en la cama de su infancia. Él lleva trabajando desde los 15, pero con contratos precarios e irregulares, incluso ha tenido que firmar contratos de voluntariado donde se le ha pagado un negro: "Me han explotado a nivel de horas, sueldos por debajo del salario mínimo...", confiesa. Tras vivir dos crisis, la del 2008 y la de la pandemia, siente que vive en una incertidumbre constante, de no saber bien por donde va a venir el siguiente "varapalo": “Sin posibilidad de independizarte notas que estás en el bucle del que nunca sales, del que ya saliste una vez y que te ha tocado volver obligado: me hace sentir frustrado, sentir como que no tengo la continuidad que yo esperaba una vez que te independizas”, asegura.

03.44 min El desempleo provoca la vuelta de los jóvenes con sus padres

Mayor tasa de desempleo juvenil y de temporalidad del continente En España tenemos la mayor tasa de desempleo juvenil y de temporalidad del continente. Javier Gomá, filósofo y escritor asegura que España ha tenido históricamente un problema con la modernidad. La transacción española fue tarde: “La universidad, formación… es, en buena parte, la expresión del voluntarismo de un país, entonces tenemos una buena escuela por ejemplo de ingenieros de minas, pero luego está el mercado, ¿qué ocurre si no tenemos minas? Pues que tenemos fantásticos ingenieros, pero poco trabajo para esos ingenieros”, explica. El problema es que ay un desajuste entre el sistema educativo y nuestro mercado laboral. El puzle no encaja, y lo que hacemos cuando eso no se cumple hacemos una “universidad de parados”, dice Javier. Alemania tiene un 6% de paro juvenil frente al 40% de paro que tiene España. ¿Qué habría que hacer para equilibrar? Dice Javier que lo fundamental está en cambiar las estructuras. Lo fundamental es que ese 40% se reduzca cambiando el sistema educativo, mercado laboral español, invirtiendo en i + d y resolviendo el problema estructural de paro que tiene España. Los intentos de suicidio y autolesión de jóvenes aumentaron un 250% durante la pandemia

Los jóvenes se ven obligados a irse para seguir formándose y poder trabajar La tasa de paro de los menores de 25 años en España asciende al 40% la más alta de la UE. Eso ha provocado que en España desde 2008 hayan tenido que abandonar el país más de 86.000 universitarios. Dolores tiene dos hijos de 18 y 21 años, y cree que hacer oposiciones o emigrar es lo único que les queda. A su hija que tiene una carrera en arquitectura, un master, idiomas… la ha tenido que ver trabajando de forma temporal de traductora, camarera, limpiadora, cuidando niños… siempre cosas esporádicas y sueldos por debajo de los 800 euros: “Yo a mi hija me da vergüenza decirle que yo a su edad le tenía a ella, una empresa, una casa… Trabajabas bien, te lo currabas, buscabas clientes, hacías un esfuerzo y tenías un resultado. Ahora este no es un país para jóvenes”, confiesa. De sus compañeros de la universidad, casi el 80% está sin trabajo pese a ser gente muy formada. Ella se ha visto obligada a emigrar a Alemania, ahora trabaja de lo suyo y puede vivir sola. Es un trabajo indefinido. Ella intentaba con mucha energía trabajar en su país, tenía miedo de caer en depresión si no encontraba trabajo ni pudiera vivir de forma independiente, se preguntaba… ¿qué va a ser de mí?: Me sentí hipócrita por marcharme, yo decía que los jóvenes tenían que sacar al país del hoyo, pero yo no he parado de intentarlo. Mi sueño es poder volver siendo ya alguien y emprender. 2020 cierra con el 40,1 % de paro juvenil y con 1,2 millones de hogares con todos sus miembros desempleados Su caso no es el único, ya que la fuga de cerebros en Europa la encabezan España e Italia. Uno de los sitios más demandados por los jóvenes españoles es Reino Unido. En Comando Actualidad nos hemos trasladado hasta allí para poner nombre y apellido a todos aquellos que han tenido que ir a buscarse la vida fuera del país: aterrizamos en Cambridge en busca de los que acaban de llegar y los que llevan entre 8 y 10 años. Manu es de esos casos que estudió publicidad y relaciones públicas, sin embargo, ahora trabaja en Reino Unido como celador. En España trabajaba de camarero, cocinero, friegaplatos, también ha pasado por la construcción… Las condiciones laborales de todos los trabajos mencionados, las describe como “infrahumanas”. Independizarse para él era una fantasía, no sabía si iba a poder pagar un piso… Hoy todavía hay empleos en los que ha estado donde le deben dinero.Se ha ido porque no había remedio, pero en Cambridge pudo encontrar trabajo rápido y con buenas condiciones. En contexto, Valeria es veterinaria y Cambridge también la acogió con los brazos abiertos: "En España el camino es mucho más complicado", asegura. Ella como licenciada ha llegado a trabajar dentro del país 60 horas semanales por apenas 400 euros al mes. Y en Reino Unido cobra cuatro veces más y por menos horas. “El país me ha dado la opción”, termina. Como ellos hay muchos más que sueñan con trabajar dentro de su país de origen, pero que lamentablemente han tenido que marcharse en busca de oportunidades y estabilidad laboral.

¿Qué dice el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Madrid? Joaquín, el secretario de Estado de Empleo, cree que el problema que tiene España es que nos hemos acostumbrado a vivir en la precariedad: “España cometió muchos pecados y se han incorporado en la gestión que hacemos del trabajo de la gente”, cita. “Nos hemos acostumbrado a ser temporales, a cobrar poco, a trabajar en negro…”, añade. 04.12 min Hablamos con el Secretario de Empleo sobre la inestabilidad Actualmente, lo que se está haciendo para solventar el problema es crear “puentes” entre la formación y el empleo y reformar todo el abanico de fuentes formativas, combatir la precariedad… Sin embargo, muchas veces se ha intentado hacerlo y no ha dado sus frutos, ¿por qué deberíamos pensar que ahora saldrán victoriosos? El secretario dice que: “Hay cierto consenso sobre el diagnóstico, pero las soluciones ambiciosas quizá no han sido tan frecuentadas y es el momento de hacerlo”. Por lo tanto, el elemento diferencial es cuantitativo y cualitativo, van a aprovechar una cantidad ingente de los fondos europeos en invertir en el futuro de los jóvenes: “Tenemos que intentar que el talento que se ha ido de nuestro país vuelva y para ello necesitamos dar oportunidades de empleo lo suficientemente estables, seguras y dignas para que nadie tenga que irse salvo que quiera”, explica Joaquín. Reformar el mercado laboral requiere mucho tiempo, pero nosotros tenemos la determinación de hacerlo a la mayor brevedad posible”, termina.