A policía busca o suposto autor da morte dunha muller, de 52 anos, con antecedentes por violencia de xénero

A Policía Nacional cre que hai indicios de que se trata dun crime de violencia de xénero.

"Teñen coñecemento a través do fillo da vítima de que en días anteriores se producira no domicilio unha forte discusión", asegura a subdelegada do Goberno, María Rivas, que precisa que “non constan denuncias por esa discusión”.