Videojuego contra la pandemia

La frustración y monotonía de los largos días del confinamiento le encendieron la bombilla a Álvaro Alda Sánchez-Seco. Este joven de Guadalajara vio en su pasión y profesión, programador de videojuegos en la empresa Labcave, una vía de escape para evadirse de la cruda e inédita realidad. “A mí me apeteció hacer un juego que diese la oportunidad de enfrentarse, aunque sea en la ficción, a este virus”.

Es el primer juego que lanza al mercado y está inspirado en la pandemia. Se llama “La vacuna”, ‘The Vaccine’ en inglés. Básicamente está basado en eliminar virus con una vacuna, que dispara a toda clase de virus y los elimina. Cuenta con cientos de descargas en las plataformas y con muy buenas críticas. “Lo he hecho yo todo, de 0 a 100, entre los ratos libres que me deja mi trabajo. He tardado unos 4 meses”, afirma orgulloso de su proyecto.

“A mí me apeteció hacer un juego que diese la oportunidad de enfrentarse, aunque sea en la ficción, a este virus“

Estudió Telecomunicaciones en la Universidad de Alcalá de Henares, porque les gustaba las ingienerías, hasta que se interesó en el mundo de los videojuegos. Fue entonces cuando emprendió en varios proyectos personales en los que ha desarrollado videojuegos de principio a fin. “Llegó un momento en el que yo empecé a hacer mis juegos y comencé a enseñarlos a empresas. Estos proyectos gustaron y por eso me estoy dedicando a esto ahora”, señala Álvaro, que desde pequeño ha tenido una gran aficción a los videojuegos y siempre han tenido en casa.

Álvaro Alda, creador del videojuego

Lleno de proyectos, tiene en el horizonte un futuro prometedor y familiar. “Mi idea es reunirme con mis amigos y llegar a un punto alto, pero sobre todo con proyectos míos y que me gusten. Ideas del grupo, no de una empresa”, proyecta Álvaro que confiesa que “lo que no tiene precio es crear un juego y que te digan que ha gustado. Que se lo han pasado bien jugando a ese juego. Eso no tiene precio”.

De tal palo… tal astilla Su padre, Luis Ángel Alda Rodríguez, es también programador de videojuegos desde hace más de 30 años y director técnico en Singular Estudios. “Al final es una satisfacción que siga el camino de su padre, que no es lo normal, porque lo normal es que los hijos se apartan del camino de sus padres. Yo siempre digo que Álvaro es la versión 2.0 de mí, hace las cosas mejor que yo”, afirma su padre. También es parte del proyecto, porque le ha dado algún truco. Pero según Luis Ángel lo importante es que la iniciativa ha sido de su hijo. Como profesional del sector piensa que el VR, es decir, una inmersión completa en un espacio tridimensional. Todo esto, le está dando una nueva vida al videojuego y que la realidad virtual es la evolución. “Un espectáculo nuevo que ha llegado para quedarse”, concluye.