Varios medios y usuarios de redes sociales han informado estos días de que una profesora ha dimitido de un instituto porque sus alumnos se fueron de viaje de fin de curso a Mallorca. En algunos casos se habla de que renuncia como coordinadora COVID-19, en otros como jefa de estudios y en otros como docente. Es falso, según nos confirman el centro educativo y la propia docente.

Hemos visto mensajes que dicen que la docente “ha decidido dimitir de coordinadora covid del instituto por la explosión de contagios protagonizado por los estudiantes”. En muchas de estas informaciones se enlaza un artículo de un diario balear que informó de la carta de protesta de una profesora contra sus estudiantes por decidir viajar a Mallorca. Este medio subtituló que la docente había “decidido dimitir” y después lo modificó.

Hemos hablado con esa profesora, Marta Marco Alario, que nos ha confirmado que la carta es suya. Se trata en realidad de un texto publicado en su página de Facebook el 26 de junio. “Os vais a Mallorca en busca del coronavirus después de que durante meses, en el instituto, nos hayamos dejado la vida para que no os contagiéis”, explica. Critica a los estudiantes de su centro de educación secundaria, en Alcalá de Henares, pero no dice que vaya a renunciar.

En su publicación, la profesora afirma que a ella no le pillan “en otra” pero esa frase, nos asegura, no implica que fuera a presentar su dimisión como coordinadora COVID-19. “A mí no me pillan en otra, pero porque yo ya pondría medios para que las cosas fuesen de otra manera, no porque yo vaya a dimitir”, concluye.

La docente nos explica: “Me voy porque me han concedido un instituto en mi comunidad, en mi provincia y a diez minutos de casa”. “No es una dimisión”, apostilla. Hemos hablado con la directora del que hasta ahora ha sido su centro educativo, que también corrobora los motivos de la marcha de la docente, ajenos a lo sucedido en Mallorca.