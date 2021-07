'Los dioses y Dios, de 'El Brujo'

“¿Quién se atreve a decir que somos únicamente huesos, piel y pelo?”, se pregunta ‘El Brujo’. Es una de las cuestiones que Rafael Álvarez lanza en el monólogo que acaba de presentar en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Con ‘Los dioses y Dios’, el veterano dramaturgo y actor ha sido el encargado de inaugurar las representaciones teatrales programadas para la edición número 67 del certamen emeritense.

‘El Brujo’ hace suyo el mito de ‘Anfitrión’, del autor romano Plauto, para viajar por la relación entre lo divino y lo humano a lo largo de los años. En tono de humor, cuenta la historia del dios Júpiter, enamorado de la esposa del guerrero Anfitrión. Júpiter adopta la presencia de Anfitrión, aprovechando que éste lucha en la guerra, para estar con su deseada Alcmena. Cuando el guerrero regresa, comienza un enredo que ‘El Brujo’ transmite entre risas y guiños al público. Esta leyenda le sirve para hablar de una de las preguntas que más se ha hecho la humanidad: ¿Qué hay después de la muerte? “La vida está en el escenario, pero detrás, entre bambalinas, hay otra vida que queremos saber de qué va y en qué consiste. Y esa es la vida divina”, matiza. Importancia también para el concepto de inmortalidad. El artista cordobés está convencido de que esa cualidad no es solo propia de los dioses. El ser humano, añade, también es inmortal. “Si te identificas con lo que muere, tú mueres. Si te identificas con lo que no muere, tienes una esperanza en un misterio del cual todavía no sabes nada”, apunta.

A Rafael Álvarez lo acompaña sobre las tablas del Romano su inseparable Javier Alejano. Él se encarga de la parte sonora, de una música que no tiene protagonismo, sino que llena el espacio libre que deja el texto. “Una música que va totalmente adaptada al texto y, sobre todo, al significado. Se integra perfectamente en el monólogo. A veces entre dos palabras va un efecto y son efectos muy cortos”, explica el músico.

‘El Brujo’ es ya un habitual del Festival de Mérida. Ha participado en siete ocasiones. Aun así, asegura que no deja de sorprenderse e ilusionarse cada vez que se sube al escenario de este teatro milenario. “Cada vez lo hago con más ilusión. A medida que pasan los años, vas valorando más el hecho maravilloso de estar en este espacio mágico y poder hacer teatro aquí sobre textos clásicos, con un público que sabe que viene a ver este tipo de teatro”, comenta minutos antes de salir a escena.

Su obra es la primera de las siete programadas para este certamen teatral que terminará el próximo 22 de agosto. Una edición que recupera su duración habitual después de ser recortada casi a la mitad el año pasado por la pandemia. Lo que sí se mantiene es el aforo al 75% y la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todo el recinto.