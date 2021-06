Samuel L. Jackson, Elaine May y Liv Ullmann recibirán el Oscar honorífico

El actor Samuel L. Jackson, la actriz Liv Ullmann y la guionista y directora Elaine May recibirán el Oscar honorífico, ha anunciado este jueves la Academia de Hollywood en un comunicado en el que también ha detallado que el actor Danny Glover obtendrá el premio humanitario Jean Hersholt.

David Rubin, el presidente de la institución que cada año organiza los Oscar, ha asegurado que están "entusiasmados" con que estos reconocimientos vayan este año para cuatro artistas que han tenido "un profundo impacto en el cine y en la sociedad".

