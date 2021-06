Referido al tiempo, el adjetivo “ordinario” puede significar “normal”, “común” o “estándar”, pero no necesariamente “insignificante”, “banal” o “anodino”. Es la mirada de quien lo vive el factor que permite capturar el esplendor de los días corrientes, extraerle el jugo a la cotidianidad y hacer significantes las fechas que no figuran en rojo en el calendario.

Eduardo Laporte (Pamplona, 1979) tiene tablas en esto, pero él no se queda solo en la vivencia, sino que además opta por sacarle brillo literario a su día a día, al “yo” y a sus circunstancias.

Ya lo hizo en Diarios (2015-2016), publicado en Pamiela, en 2018, y lo vuelve a demostrar en Tiempo ordinario, la nueva entrega del proyecto del Diario a ninguna parte, que ahora lanza bajo el sello de la editorial madrileña papeles mínimos.

“En el diario me gusta que haya como una cosa más difusa, más dispersa y más poética , aunque se pueda intuir el tiempo del que estás hablando. Pero no veo relevante poner la fecha porque no es un diario al uso. Es un conjunto de miradas más que una colección de días”, explica Laporte, que también colabora con distintos suplementos culturales, como periodista y crítico literario.

El título del libro se le ocurrió al escritor en una iglesia y hace referencia a las 34 semanas del año que se sitúan fuera de las celebraciones cristianas de mayor fulgor, como explica en una conversación con RTVE.es: “Cuando se lo escuché al sacerdote me pareció interesante encontrar que ellos lo interpretan como que Dios también está en el tiempo ordinario. La fiesta se puede dar cualquier día del año , y no hay días que sean más valiosos que otros”.

La labor de seleccionar las anotaciones y pulir el 'yo'

La diferencia fundamental entre lo uno y lo otro —entre unas ideas que se puedan publicar en redes y las píldoras que pueblan Tiempo ordinario— es que las segundas reposan en un terreno mucho más calmado y apacible —el papel— e invitan a la pausa y la relectura.

Es la observación, ese saber mirar, el ejercicio más valioso que parece hacer aquí el autor, al que también se le puede celebrar el mérito de tener una prosa cristalina y saber seleccionar con acierto las vivencias y ocurrencias que merecen ser leídas por segundas personas.

“Creo que ese es el esfuerzo del escritor, ir a como a esa gota que cae de la estalactita y que genera un residuo fósil. Creo que hay que hacer ese esfuerzo de selección, intentar que lo que realmente publiques sea algo que has cribado mucho. Yo tenía el doble de anotaciones, pero con el tiempo ves que envejecen, que ya no te interesan como en su momento cuando lo escribiste. Por eso es bueno no publicar rápido”, comenta Laporte.

Esa perspectiva del tiempo le ofrece también la posibilidad de ver con mayor claridad “el ‘yo’" que quiere mostrar: "el yo con el que te sientes identificado, con el que te sientes más tú”.

Pero, además de seleccionar los arrebatos líricos y pulir su persona literaria, Laporte se esfuerza siempre, dice, por estructurar sus diarios, por darles un “envoltorio” que impida que solo sean un “cajón de sastre”.

“"A veces la gente dice, ¿para qué escribes un diario si no has ido a la guerra ni eres presidente de Estados Unidos?"“

El resultado, lo que se hila entre las páginas de “Tiempo ordinario”, es un conjunto de recuerdos íntimos que, como en todo cuaderno de notas público, pasan a ser compartidos y preservan la memoria de relaciones amorosas que no cuajaron, viajes pasados, ideas que brotaron a la mente o conversaciones con amigos.

“A veces la gente dice, ¿para qué escribes un diario si no has ido a la guerra ni eres presidente de Estados Unidos?. No entienden que a veces lo importante no son los hitos biográficos sino la mirada que puedes transmitir. A lo mejor las memorias de Barack Obama obviamente son más interesantes que las mías, pero no tienen ese aliento poético. Y, al final, el diario lo que trabaja es una mirada y lo que le motiva también al que lo escribe es imponer esa mirada, amablemente, pero con cierta decisión”, defiende Laporte, quien reivindica en varias ocasiones esa literatura en primera persona a la que busca contribuir con sus diarios.