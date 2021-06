Sin noticias del telescopio Hubble

El telescopio espacial Hubble, una de las mayores proezas científicas de las últimas décadas, lleva inactivo desde el pasado 13 de junio, cuando sus propios sistemas de emergencia lo pusieron en "modo seguro" después de sufrir un problema de memoria con una de las computadoras. La NASA ha trabajado desde entonces para resolver el fallo, aunque de momento no lo ha conseguido y ahora no descarta enviar una misión con astronautas para reparar o reemplazar el sistema averiado.



La agencia espacial de Estados Unidos, la principal impulsora de este observatorio junto con la Agencia Espacial Europea (ESA), intentó primero reiniciar el ordenador dañado, pero no funcionó. Fue entonces cuando decidió sustituir la memoria interna por otra memoria secundaria de respaldo, una solución que tampoco ha funcionado. Aunque ha tranquilizado asegurando que "el telescopio en sí y los instrumentos científicos gozan de buena salud".



El sistema informático averiado, denominado computadora de carga útil, tiene como misión controlar y coordinar los instrumentos científicos a bordo del telescopio. Se trata del sistema NASA Standard Spacecraft Computer-1 (NSSC-1) desarrollado en la década de 1980. Es parte del módulo Science Instrument Command and Data Handling, que fue reemplazado por astronautas durante la última misión de servicio al Hubble en 2009.

Más de 30 años de servicio El telescopio Hubble fue puesto en órbita en 1990, a 593 kilómetros sobre el nivel del mar. El hecho de situarse por encima de la atmósfera terrestre, y así evitar su distorsión, es la principal ventaja con la que cuenta, y ha hecho posible que las imágenes captadas por este observatorio hayan pasado a la historia de la ciencia. Muchas investigaciones astronómicas de primer nivel en todo el mundo dependen de su funcionamiento, y ahora han tenido que suspenderse de manera temporal hasta que el fallo no sea reparado. En el caso de que finalmente la NASA decida enviar a un equipo de astronautas para restaurar sus funciones, se convertiría en la sexta vez que lo haga. Desde el momento en el que fue puesto en órbita, con fallos en su espejo primario que hubo que corregir tan solo tres años después, el Hubble ha recibido misiones de astronautas para su reparación y mantenimiento en 1993, 1997, 1999, 2002 y 2009. Imagen conocida como 'Los Pilares de la Creación', tomada por el Hubble en la nebulosa del Águila. NASA Este observatorio espacial ha sobrepasado su edad útil estimada inicialmente y se prepara para ser jubilado con honores antes de 2030. Para entonces, se prevé que ya esté plenamente operativo el telescopio James Webb, que previsiblemente será lanzado este año hacia el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, una posición privilegiada desde la que está llamado a reescribir la Astronomía moderna.



Uno de los principales objetivos del nuevo observatorio espacial será observar los eventos y objetos más distantes del universo, como la formación de las primeras galaxias, algo que actualmente está fuera del alcance de los instrumentos terrestres y espaciales.