Un mes después de la entrada de miles de menores no acompañados a Ceuta, casi 1.200 continúan acogidos en la ciudad autónoma, si así se puede llamar a malvivir hacinados en naves de mercancías sin ventilación, ni las condiciones mínimas de higiene, como denuncian las entidades sociales que trabajan en el terreno. "Los baños están fatal, en unas condiciones de insalubridad tremendas", asegura Cristina Corral, voluntaria de la ONG No Name Kitchen, una de las organizaciones que estos días se vuelcan con los jóvenes y adolescentes que continúan durmiendo en las calles de Ceuta.

"No da tiempo a que todos se puedan duchar una vez al día, las camas son muy incómodas". Es lo que narran los propios menores que estos días entran y salen de las naves de Tarajal, escapando de un lugar donde la situación es cada vez más tensa. Los menores no tienen libertad y aseguran sufrir robos entre ellos y violencia por parte de los trabajadores o de la policía, insiste Corral. Así que muchos prefieren seguir durmiendo en la calle, en campamentos improvisados, sobreviviendo gracias a la mendicidad o a la solidaridad de los vecinos, que cada vez está más agotada.

"Después de tantos días la situación de las personas que están en la calle es cada vez más complicada", añade Marina Pérez, portavoz de Andalucía Acoge en Ceuta. "Hay problemas entre los jóvenes, de los más mayores, contra los menores. Los que están acogidos en el Polideportivo de Santa Amelia, o en el Albergue provisional de Piniers no están mucho mejor que en las naves, dado que no pueden salir de un espacio acotado", recuerda la portavoz en Ceuta de Andalucía Acoge. Las ONG no entienden por qué a estas alturas todavía no se han habilitado espacios dignos para acoger a estas personas.

Save The Children considera que es necesario llevar a cabo un plan para acabar con esta situación y una mayor coordinación entra la administración central y autonómica para buscar recursos adecuados para atender a estos menores.

Así lo expresa su experta en migraciones, Jennifer Zuppiroli, "Ceuta es frontera de España entera, por lo que es un asunto del resto del territorio, y se debe implicar a todos los mecanismos posibles de corresponsabilidad para que los niños y niñas no paguen las consecuencias y sean víctimas de la falta de coordinación entre administraciones competentes", resalta. Por el momento, solo 11 menores de los 200 pactados por las comunidades han sido trasladados, en este caso a Baleares, y en los próximos días llegarán 13 a Andalucía y 5 a La Rioja.

Se trata de un proceso lento, que quiere ser garantista, aseguran fuentes del Ministerio de Asuntos Sociales. Son jóvenes que ya estaban tutelados por la ciudad autónoma antes de las últimas llegadas. La mayoría de los que entraron hace ahora un mes no quieren volver a Marruecos, y entre ellos hay muchos perfiles vulnerables, huérfanos o niños que ya vivían en la calle en su país.

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha calificado de "insostenible" la situación que vive la ciudad porque ha cifrado en 3.000 los marroquíes (no solo menores) que entraron ilegalmente hace un mes y ha pedido la intervención del Estado "porque Ceuta no lo puede soportar mucho más". "En Ceuta se han quedado unas 3.000 personas entre mayores y adultos de las 12.000 que accedieron y por ese motivo la ciudad no ha vuelto a la normalidad ya que seguimos viviendo una situación excepcional", ha apuntado.