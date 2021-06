El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia de Ciudadanos e investigará el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros por parte del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas castigadas por la COVID-19 para decidir si hubo un "presunto menoscabo de fondos públicos".

Así lo ha comunicado el órgano fiscalizador a la formación 'naranja', tras la denuncia presentada por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, su portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Bal y su eurodiputado Luis Garicano el pasado 7 de junio "contra el escándalo del rescate millonario e injustificado de la aerolínea" para que el tribunal determine quiénes son los responsables contables de la operación de apoyo.

Con la admisión a trámite, el Tribunal de Cuentas inicia ahora la investigación sobre este asunto con la apertura de la llamada "pieza de acción pública", por la que dará traslado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que analicen si hay indicios de responsabilidad contable en el rescate de la aerolínea.

El Tribunal ha indicado que la admisión a trámite de la denuncia "no prejuzga" si puede haber indicios o no de esa responsabilidad.

14 horas - Los datos detrás de la polémica por el rescate de Plus Ultra - Escuchar ahora

Desde Ciudadanos han celebrado que la denuncia "siga adelante" y esperan que el Tribunal determine la presunta existencia de infracciones contables, así como a los responsables, para esclarecer qué cuantía de dinero se ha desviado con este escándalo y quienes son los responsables, así como que ese dinero sea devuelto a las arcas públicas.

La denuncia defiende que hay un "presunto menoscabo" en los fondos públicos

El partido quiere saber qué cantidad de dinero "se ha desviado con este escándalo" y quiénes son los responsables, además de pedir que el dinero sea devuelto a las arcas públicas.

La denuncia defiende la existencia de un "presunto menoscabo" en los fondos públicos tras la concesión a Plus Ultra de la ayuda financiera con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas, por 53 millones, "sin que la citada empresa reuniera los requisitos exigidos para ser beneficiaria de dicha ayuda".

“�� Una gran noticia: el Tribunal de Cuentas investigará el rescate a Plus Ultra tras admitir nuestra denuncia.



No pararemos hasta que se conozca todo lo que hay detrás de este grave escándalo y se depuren responsabilidades.https://t.co/jCSjZVJ1xs“ — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) June 15, 2021

La formación dice que no se investigó por parte de ninguna autoridad a los accionistas "sospechosos" de la empresa "ni por qué la compañía estaba en ruina", además de que la aerolínea que "no era ni estratégica ni viable". También señala que "existían evidencias de maquillaje contable y dudas de que Plus Ultra cumpliera requisitos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias".