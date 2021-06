"Una sociedad se define por el trato que da a las personas mayores". Lo dice Sergio Mella, director general de Mensajeros de la Paz, que añade: "Les debemos nuestros actuales derechos, ganados por ellos, y sin embargo, ahora se los negamos".

Vicenta, Rosario, Nicolás, Rosa, Teresa. Son nuestros protagonistas. Todos llaman con frecuencia al ‘teléfono dorado’ de esta organización, el 900 65 65 66. Llaman porque se sienten solos. “Esa es la auténtica pandemia de nuestros tiempos”, denuncia el veterano abogado Antonio Garrigues. “Soledad no deseada que es, sin duda, una de las formas de maltrato a los mayores”, asegura Vicente Pérez, director de la Confederación Estatal de mayores activos CONFEMAC. “Una verdad que preferimos no ver”, acusa el socio de Más Mayor Legal Ludovico Moreno. Mirar de frente a esta indignidad nos haría "enrojecer de vergüenza", señala Carlos Romeo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco.

El aislamiento social y económico

Por eso apenas hay datos. Aunque Naciones Unidas, con un informe de 2017 en la mano, que compendia 52 estudios en 28 países, asegura que casi el 16% de las personas de más de 60 años sufrieron algún tipo de abuso. Se calcula que solo se notifica 1 de cada 24 casos de maltrato a personas mayores. Entre las razones de esta ocultación, Lourdes Bermejo, vicepresidenta de la sociedad española de Geriatría y Gerontología señala la dependencia del anciano, emocional o física, de su maltratador: "Es el miedo a quedarse solos".

"Con los años se va perdiendo el entorno social", dice Ludovico Moreno. "No tengo amigos", "mi única amiga murió", "falleció mi marido", "nadie me visita porque están lejos o en una residencia". Son algunos de los lamentos de nuestros protagonistas. La jubilación suele ser el punto de partida al olvido para las personas que han tenido un trabajo. En el caso de muchas mujeres de esas generaciones, enviudar supone con demasiada frecuencia el paso a la invisibilidad. Y de ahí, a la infantilización y al tutelaje. Son formas de maltrato que CONFEMAC denuncia en un video colgado en su web. En él los ancianos reclaman su derecho a decidir, a ser tenidos en cuenta, a manejar sus finanzas, a ser independientes. En definitiva, a no ser tratados con paternalismo, un tutelaje que no siempre es desinteresado.

El abuso económico que han denunciado algunos de los 177 ancianos usuarios del teléfono contra el maltrato de CONFEMAC (900 65 65 66), es otra agresión perpetrada con frecuencia por cuidadores ajenos a la familia, pero demasiadas veces por los propios hijos. También los vecinos, insolidarios y egoístas, pueden convertir en una prisión el hogar de un anciano impedido, como le ha pasado a Rosa.

Y frente a todos estos abusos y malos tratos: la indefensión. Muchas personas mayores no saben qué hacer. Denunciar es el primer paso, señalan en Más Mayor Legal, para conseguir el alejamiento de familiares que extorsionan. “Desheredar es una opción que cada vez más ancianos se plantean”, afirma el penalista Carlos Romeo.