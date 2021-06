El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y su vicepresidente Jordi Puigneró han anunciado que no acudirán este miércoles a la cena inaugural de la XXXVI Reunión del Círculo de Economía en Barcelona, donde estaba previsto que coincidieran con el rey Felipe VI.

La portavoz del Govern, Patricia Plaja, ha explicado en una rueda de prensa que Aragonès participará en la apertura de las jornadas del Círculo de Economía y a un encuentro con empresarios y representantes políticos internacionales, pero que a la cena iría en su lugar el diputado de Junts Jordi Puigneró.

Sin embargo, poco después, fuentes del departamento de la Vicepresidencia han explicado que el también conseller de Políticas Digitales y Territorio "no irá a la cena con el monarca español". Puigneró, que sí asistirá a la Noche de las Telecomunicaciones y la Informática a las 19:30 horas en L'Auditori, "como tenía previsto y comprometido", ha propuesto a Presidencia que, "si es oportuno, delegue en otros miembros del Govern".

Montero resta importancia a que Aragonés no vaya a la cena

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha restado importancia a la decisión del presidente catalán. No obstante, ha precisado que al Ejecutivo sí le gustaría que acudiera, asegurando que "al Gobierno le gustaría estar acompañado por todas las personas que ocupan responsabilidades institucionales en el entorno donde se va a celebrar este encuentro o esta cena".

Sin embargo, ha dicho que el Gobierno respeta "por supuesto" todos los planteamientos que tenga el presidente del Govern "o cualquiera del resto de personas que tienen una responsabilidad en Cataluña".

Ha apuntado que, en cualquier caso, todo el mundo conoce "cuál es su ideario" y por lo tanto --ha añadido-- "cuando no es obligatorio a veces no participan de acontecimientos de este tipo". Montero no ha querido hacer más comentarios al respecto asegurando que esto es "algo conocido que no tiene más interés".