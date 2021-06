Santoña sale a la calle para defender su hostelería con un parón histórico

“Necesitamos comer, pagar nuestras facturas, necesitamos vivir, en definitiva, vivir” clamaba una empleada de la hostelería durante la concentración de las 12 del mediodía. No eran las 11 de la mañana cuando casi medio centenar de empresarios se agolpaban en el centro de Santoña simulando una enorme terraza conformada por 90 mesas representando a cada local de hostelería del municipio. Limpiaban rápidamente la lluvia posada en mesas y sillas mientras, sin levantar la vista, decían a los periodistas: “así llevamos más de un año, limpiando lluvia…qué desgracia. Esto es inhumano. Si esto fuera una terraza, dime tú quién se sienta hoy aquí”.



Las limpiaban porque en ellas se sentarían los representantes de cada negocio para escuchar el comunicado. “Queremos que se nos escuche. Queremos que el Gobierno de Cantabria acabe de una vez por todas con el semáforo Covid, una herramienta ineficaz e injusta con muchos municipios. Tenemos 16 casos positivos en un municipio de 11.000 personas y nosotros, los hosteleros hemos cumplido con las exigencias que se nos impuso: limpiar y desinfectar y respetar los aforos. Necesitamos comer y trabajar por eso hoy hemos decidido, en una jornada histórica, cerrar nuestros negocios aun sabiendo que el poco dinero que íbamos a ganar lo necesitamos” rezaba el comunicado entre un enorme silencio en la plaza. Muchos asistentes no hacían otra cosa que asentir con la cabeza y de vez en cuando aplaudir.

Restricciones más duras

Jorge González, presidente de los empresarios de Santoña, como portavoz de todos ellos incidía: “Tenemos más del 45% de la población vacunada y en estos momentos las restricciones son más duras que el año pasado. No es normal. Por eso hemos decidido parar en una jornada histórica no solo para el municipio sino también a nivel nacional”.



“Muchos empresarios de la hostelería se han jubilado con antelación porque su situación era insostenible. Esto es horroroso. Y mejor no hablamos del ocio nocturno, la mayoría de esos locales van a quebrar. Aún no somos conscientes de las consecuencias que está teniendo todo esto, pero lo veremos en un futuro y no daremos crédito” replicaba otro empresario hostelero al término de la concentración, a la vez que añadía “respecto al pacto del Consejo Interterritorial para cerrar la hostelería a la 1:00 de la madrugada en verano qué voy a decir…a mí no me perjudica porque tengo un restaurante y esa hora me permite trabajar con cierta normalidad pero claro, muchos amigos y compañeros ya me dirás qué van a hacer. Santoña es uno de los municipios más turísticos en verano…es una ruina, un palito más en nuestra rueda”.



Durante el acto, los hosteleros han lanzado mensajes como 'Revilla entérate, el pueblo de Santoña siempre está unido y no nos vas a hundir', acompañados por los sonidos de pitos y sus bandejas de trabajo.