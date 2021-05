Más allá de su excelente calidad artística y literaria, Friday Foster (1970-1974), de Jim Lawrence y Jordi Longarón, ha pasado a la historia por ser el primer cómic "mainstream" protagonizado por una mujer afroamericana, rompiendo así una barrera que parecía infranqueable. Y también porque convirtió a Longarón en el primer dibujante español en trabajar para el cómic norteamericano. El año pasado el personaje cumplió 50 años y no había vuelto a publicarse, hasta que dos españoles, Javier Mesón y David Moreu, han conseguido reunir todas las páginas dominicales en una maravillosa edición que también se publicará en Estados Unidos: Friday Foster. Un icono del Black Power (Norma Editorial), que saldrá a la venta este viernes, 28 de mayo.

David Moreu, periodista especializado en cultura música y viajes nos explica por qué este personaje fu tan revolucionario: "Friday Foster no fue el primer personaje femenino afroamericano que protagonizó una tira de prensa estadounidense. Este hito corresponde a Torchy Brown, el personaje creado y dibujado por Jackie Ormes en 1937, aunque solamente se publicó en el semanario Pittsburgh Courier que estaba dirigido al público afroamericano. En cambio, Friday Foster se publicó en periódicos generalistas y de tirada nacional como el Chicago Tribune, Los Angeles Times, el Philadelphia Inquirer y el Cleveland Plain Dealer. Por este motivo se considera que fue la primera protagonista afroamericana en una tira de prensa “mainstream”. Además, se publicó entre 1970 y 1974, coincidiendo con el apogeo del movimiento del Black Power, el final de la guerra de Vietnam y el auge de la música funk. Un momento perfecto para convertirse en un icono".

Y además, como nos comenta el divulgador y crítico de la historieta Javier Mesón, se publicó en el momento justo: "La tira de prensa llegó en el momento en el que el papel de la mujer afroamericana luchaba por sus derechos, su independencia y por una igualdad social real. Algo que se veía reflejado en los guiones que Jim Lawrence escribía para Longarón, con un personaje y una temática muy adelantada para su época".

Sin embargo, como casi todos los pioneros en la lucha por los derechos civiles de la época, este cómic no lo tuvo nada fácil: "No fueron muchos los periódicos que publicaron Friday Foster en los estados del sur, incluso algunos de ellos se negaron a publicarlo de inicio cuando vieron que la protagonista era afroamericana -nos cuenta Javier- . Afortunadamente muchos otros periódicos del resto de Estados Unidos sí que la publicaron. Este hecho de censura racial, motivó que no fuera el éxito comercial que esperaba tanto el sindicato de la tira, el Chicago Tribune-New York Daily News Syndicate como para Lawrence y Longarón. A consecuencia de un menor número de periódicos publicando la tira, la cuantía económica para los autores fue inferior a lo esperado".

Una modelo reconvertida en fotógrafa y aventurera

David Moreu nos comenta como era el personaje protagonista de la tira: "Friday Foster empieza siendo un personaje muy inocente que trabaja en un club nocturno del barrio neoyorkino de Harlem y sueña con dedicarse a la fotografía. Luego empieza a colaborar con un fotógrafo de moda y se ve envuelta en mil aventuras, que siempre tienen un componente de intriga, misterio o romance. No debemos olvidar que esta tira de prensa se publicaba en periódicos generalistas y que era para todos los públicos, por este motivo no podía ser violenta ni excesivamente reivindicativa. Sin embargo, el guionista Jim Lawrence logró colar reflexiones sobre el racismo y los derechos civiles en un momento en el que todavía imperaba la segregación racial en muchas partes de Estados Unidos. Friday Foster no era una heroína de acción, pero como fotógrafa aventurera rompió muchos tabús de aquella época".

Friday contaba con la inestimable ayuda de Shawn North, del que nos habla Javier Mesón: "El personaje era un profesional de la industria de la moda, que trabajaba como fotógrafo para diversas revistas como freelance. La relación entre Friday y Shawn era muy buena, sus lazos de amistad se fueron acrecentando a medida en que se iban desarrollando las historias. Historias que transcurrían entre la aventura, la intriga, el romance y la resolución de ciertos enigmas o misterios".

A pesar del avance que supuso esta serie hubo algo a lo que Lawrence no se atrevió, como nos comenta Javier: "En aquella época, todavía no se aceptaba una relación interracial en los cómics, aunque sí que Lawrence pensó en ella en la creación de los personajes, no se atrevió o no pudo llevarla a cabo; dejando las historias de amor de Friday con hombres de su mismo color".