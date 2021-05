La 'ley trans' no saldrá adelante tras la abstención del PSOE

El PSOE se abstendrá en la votación sobre la tramitación de la 'ley trans' que se debate este martes en el Pleno del Congreso, con lo que esa falta de apoyo condena la iniciativa a la derrota ante la oposición del PP y de Vox. Así lo ha anunciado el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, que ha criticado que el texto es "mejorable" y necesita seguridad jurídica.

El lunes el partido había afirmado que "facilitaría" la tramitación de este texto, presentado por seis grupos parlamentarios ante el bloqueo del anteproyecto de ley dentro del Ejecutivo, donde ha levantado grandes discrepancias. Sin embargo, no había aclarado si esto implicaría votar a favor o abstenerse, como así ocurrirá finalmente.

Las formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, además de CUP, PNV y Ciudadanos, ya han adelantado su voto a favor a este texto, que también cuenta con el apoyo de Unidas Podemos. Según han señalado fuentes del PSOE a RTVE, no votarán a favor porque así se lo han pedido los colectivos. Defienden que se debe seguir negociando dentro del Gobierno, donde ha provocado choques entre el sector socialista y el de Unidas Podemos, y no abrir otro frente en el Congreso.

Creen que falta "seguridad jurídica"

En su intervención, Simancas ha defendido el "firme e inquebrantable" compromiso de los socialistas en las Cortes con "los derechos de las personas trans" y con su "protección" antes los ataques y discriminación que sufren. "Somos la formación política que más ha hecho por el colectivo y lo seguiremos siendo", ha declarado.

Sin embargo, apunta que el Gobierno ya está trabajando en "su propia legislación" en esta materia que, a su juicio, necesita medidas tomadas "con pleno rigor y plenas garantías jurídicas" ante la previsión de que los partidos de la derecha lo recurran ante el Tribunal Constitucional.

La diferencia de voto entre PSOE y Unidas Podemos muestra de nuevo la división sobre tema, uno de los compromisos del acuerdo de coalición de 2019. El lunes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, defendió que "va a haber ley trans", ya que las personas trans "no solamente se lo merecen, sino que es su derecho". "No va a ser tan fácil ni tan pronto como a mí me gustaría, pero ese es mi compromiso y además estoy segura de que va a ser así", destacó.