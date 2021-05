Piñatex es una empresa textil fundada hace 12 años por la asturiana Carmen Hijosa. Su principal particularidad es el modo en el que obtiene el cuero con el que fabrica las prendas: fibras de piña.

Utiliza los desechos de esta fruta tropical para confeccionar numerosas creaciones, con las que ya ha pisado pasarelas por todo el mundo. La nominación al Premio Inventor Europeo es un reconocimiento a una larga carrera, que sufrió un vuelco en un viaje revelador.

Visión medioambiental y social

La aventura de esta asturiana comenzó cuando se fue a Irlanda con 19 años. Allí creo su primera empresa de productos de cuero, pero un viaje a Filipinas le cambió la vida. Allí descubrió la cara oculta que tenía el elemento principal de su oficio.

"Fue un choque tan enorme el que tuve viendo el impacto social y ecológico que tiene la producción de cuero en todavía muchos de estos países que decidí no trabajar más con cuero", relata Hijosa a TVE. Con un pequeño impulso, comenzó una gran investigación: "Me dijeron 'go ahead -avanza-, vete y haz algo'".

Poco a poco estudió la fibra de las piñas, un material que se usa en Filipinas desde hace 300 años, y se dio cuenta de que "era muy flexible, también fuerte y muy finita". Desde este descubrimiento han pasado ya 12 años y Piñatex se ha convertido en una alternativa sostenible al cuero. Mientras este usa piel animal y compuestos químicos, su producto da vida a los desechos de las piñas y ofrece trabajo a comunidades agrícolas Filipinas.

"Si utilizamos el desecho de la piña de los 10 países que más producen, podríamos sustituir la mitad de la producción de cuero para zapatos, que ya es mucho", afirma Hijosa.