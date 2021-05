La encrucijada de los parques fotovoltaicos en la Comunitat Valenciana

Ante el reto del cambio climático, el gobierno valenciano ha mostrado su intención de avanzar hacia un desarrollo sostenible. Tanto la ONU como la Unión Europea apuestan por las energías renovables, con un primer horizonte temporal: 2030. Ese año, además, está previsto el cierre definitivo de la central nuclear de Cofrentes.

Así pues, se impone la necesidad de impulsar otras fuentes de generación eléctrica, como la solar. Y en ese terreno, el Consell se plantea llegar a 2030 con una potencia máxima de hasta 6.000 megavatios en centrales fotovoltaicas, cuando ahora en la Comunitat se contabilizan unos 364.

Avalancha de proyectos

Los trámites para instalar plantas solares de más de 50 megavatios corresponden al gobierno central. Por debajo de esa capacidad se encargan ya las comunidades autónomas. De momento, la Generalitat ha recibido cerca de 370 proyectos, que en total suman una potencia de unos 7.000 megavatios. La gran mayoría se han presentado en los últimos meses, después de aprobarse en agosto una norma autonómica para agilizar el proceso, cumpliendo siempre una serie de criterios medioambientales, paisajísticos y territoriales... además de energéticos.

No todos los proyectos prosperarán, pero la avalancha de peticiones ha encendido las alarmas en distintos colectivos. El portavoz de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, recuerda que una planta solar de 50 megavatios ocupa una superficie aproximada de 100 hectáreas, lo que equivale a unos 100 campos de fútbol. Y advierte que hay propuestas desorbitadas.

“Un ejemplo”, afirma, “lo tenemos en el municipio alicantino de Villena. Ahí hay en trámite 17 proyectos que suponen una potencia global de casi 800 megavatios, con un importante impacto medioambiental”. No es el único caso. También están Castalla, Chiva, Ayora… “la lista es larga”. Y ante este panorama, el representante de Ecologistas en Acción insiste: “sí a la energía solar, pero no a las macroplantas”. Defiende la creación de centrales pequeñas, de 5 ó 10 megavatios, e incluso alguna de 50, pero no más.

Otro colectivo que también ha expresado su inquietud son los agricultores. Desde la Unió de Llauradors, su secretario general Carles Peris teme posibles daños en el campo y pide que se respeten los terrenos agrícolas productivos, así como la actividad agraria, las instalaciones de regadío y el paisaje rural.

Ante las voces críticas que van surgiendo, la Generalitat trata de lanzar un mensaje de tranquilidad e insiste en que se velará por el cumplimiento de los requisitos exigidos. La secretaria autonómica de emergencia climática, Paula Tuzón, admite que las energías renovables, como la solar, ocupan suelo, pero advierte que el cambio climático no tiene moratoria y que es preciso avanzar por ese camino. En ese sentido, pide un debate valiente y recuerda que los ayuntamientos tienen también su papel en el procedimiento. “Si quieren proteger una zona concreta”, añade Tuzón, “deben pronunciarse”.