Con el coronavirus se nos cae el pelo

Y es precisamente el coronavirus,el siempre presente coronavirus, el que ha marcado la brillantez del acto, pero también el que está en boca de todos los peluqueros. Dicen que los ha llevado a una situación dramática, que su facuración ha caído por debajo del 60% , y que se han visto obligados a reducir citas para poder garantizar todas las medidas de seguridad necesarias. Pero hay más hechos que influyen de forma negativa en las peluquerias navarra.

“Si la gente no va al bar no se arregla, y si no se arregla no viene a la peluquería“