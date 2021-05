López Miras plantea prorrogar las restricciones tras el estado de alarma

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que permitirá a las autonomías llegar al Tribunal Supremo si los juzgados tumban las restricciones tras el fin del estado de alarma. El presidente Fernando López Miras, se ha mostrado partidario de seguir manteniendo las limitaciones de reunión y movimiento hasta que se haya vacunado, en tres semanas como máximo, todos los mayores de 60 años. Miras ha asegurado que no adoptará ninguna decisión que ponga en riesgo la salud de los murcianos cuando expire el estado de alarma el próximo 9 de mayo, y que la relajación de las medidas restrictivas "debe estar vinculada a la vacunación, no a una fecha".



Las restricciones se prolongarán dos o tres semanas más

El presidente regional apela a la responsabilidad para no levantar las restricciones que permite el fin del estado de alarma. "Si conseguimos aguantar unas semanas más, habrá mucho menos riesgo" y supedita levantar el cierre perimetral o las limitaciones en las reuniones sociales al avance de la vacunación. En concreto, hasta que no se consiga un porcentaje alto de vacunación en los mayores de 60 años, no habrá relajación en las medidas, lo que significa "dos o tres semanas más".

“Haré todo lo que esté en mi mano para proteger a la población“

A día de hoy, la práctica totalidad de los mayores de 80 años ya han sido vacunados, la población de más de 75 años están también en estos datos y que alrededor del 40% de los mayores de 60 años ya han sido inoculados con una o dos dosis. "Haré todo lo que esté en mi mano para proteger a la población", ha asegurado el presidente murciano antes de acusar de "dejación" al Gobierno central por "aventurar" al 9 de junio el levantamiento de las restricciones.