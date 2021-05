"El Empire State Building, un icono internacional y símbolo de sueños, rompió récords y fue pionero en tendencias hace 90 años", ha dicho en un comunicado Anthony Malkin, el presidente y consejero delegado del Empire State Realty Trust, la empresa propietaria del edificio.

"En la actualidad, está completamente modernizada para el siglo XXI, es líder en renovaciones de eficiencia energética, calidad del ambiente en interiores, y en prácticas sanitarias de edificios", ha agregado Malkin.

“The World’s Most Famous Building turns 90!



The @EmpireStateBldg is celebrating its 90th anniversary with new experiences & opportunities for the public to celebrate with them starting May 1st: https://t.co/p18w33AUay pic.twitter.com/N3aW3yJYfe“