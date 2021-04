'Una veterinaria en la Borgoña': la comedia amable sobre los "héroes" del mundo rural

La imagen, probablemente idílica, que evoca el trabajo de un veterinario rural y la cruda realidad poco tienen que ver. Como tantos oficios vocacionales, la situación de los veterinarios se ha precarizado hasta el punto de escasear manos precisamente donde son más necesarias. Ese es el punto de partida de Una veterinaria en la Borgoña, la comedia de Julie Manoukian (París, 1982) que logró medio millón de espectadores en Francia y que el 16 de abril se estrena en España.

Ambientada en Morvan, recóndita región de la Borgoña, la película comienza cuando Nico (al que da vida el popular cómico francés Clovis Cornillac), un veterinario con tendencia a anteponer su abnegado trabajo a su familia, conoce la jubilación de su compañero Michel. La buena noticia es que Michel ha elegido a su sobrina Alexandra (Noémi Schmidt) como sustituta. La mala es que Alexandra, urbanita y con un punto asocial, no tiene ninguna intención de volver al pueblo en el que pasó una infancia abruptamente traumática.

Dice Manoukian que se enamoró de la pasión y abnegación de los veterinarios rurales, cuyo campo de acción abarca animales domésticos, salvajes e incluso exóticos. “¿Quién no ha soñado con ser veterinario con 8 años? Lo que me sorprendió es que sus condiciones de trabajo se han degradado muchísimo pese a su importancia, no solo para los ganadores, sino para todo el entorno”, explica en una entrevista para RTVE.es. “Sabía que tenían problemas, pero desconocía cosas como que, por ejemplo, un ternero tiene menos valor que el examen veterinario para curarle”.

Noémie Schmid, en Una veterinaria en la Borgoña Roger Do Minh

El humanismo de los veterinarios Con un tono amable, Una veterinaria en la Borgoña señala nuestra desconexión con la naturaleza, pero también el agujero negro laboral que engulle la vida persona. “La historia de Alex es la de alguien que vuelve al campo y puede reconciliarse con su infancia, mientras que la de Nico es aceptar que no tiene que sacrificarse y ser el héroe para todo el mundo”. Ese sacrificio conecta con el de los sanitarios, tan expuesto durante la pandemia, pese a que la película fue rodada y estrenada antes de la llegada del coronavirus. También con la necesidad de una atención más humana. “Los veterinarios me explicaron que hace tiempo que hicieron esa transición en el trato con sus clientes. Porque antes personas notables en el mundo rural y tenían autoridad, pero ahora no basta con el diagnóstico, tienen que convencer a sus clientes. Han tenido que cambiar su forma de comunicarse y adaptarse. Me dio la impresión que los veterinarios eran más humanos que los médicos”, opina. Julie Manoukian y Clovis Cornillac, en el rodaje de Una veterinaria en la Borgoña. Roger Do Minh