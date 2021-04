A Xunta vai comezar en breve a expropiación forzosa de 23 hectáreas de terreo para construír a base aérea transfronteiriza "Interlumes", na raia con Portugal, nos concellos ourensáns de Verín e Oímbra.

Manuel Rodríguez, director xeral de Defensa do Monte, di que na loita contra os lumes haberá un antes e un despois deste proxecto.

Resposta máxima en 15 minutos

Dende a base pódese acudir a calquera incendio que se produza na raia ata Tui nun máximo de quince minutos. Os lumes en ámbolos dous lados son frecuentes. Dous pilotos, un portugués e outro español, faleceron o verán pasado ao estrelarse o hidroavión co que extinguían un incendio en Lobios que comezara en Portugal. E no outono de 2017, outro lume que empezara en Lobios pasou ás Terras do Douro.

Alfonso Rueda, vicepresidente da Xunta: "O lume non entende de fronteiras, pasa de España a Portugal, de Galicia ao Norte de Portugal".

A base vai custar máis de nove millóns de euros. A Xunta vai aportar catro e o resto sairá dos fondos europeos. Para non perder estes cartos terá que estar rematada a finais do 2022.

Que se constrúa na comarca de Monterrei débese a que é o territorio de España con máis actividade incendiaria.