Belas Artes, 30 anos renovando a paisaxe artística galega

O antigo cuartel da Maestranza e San Fernando, un edificio de finais do século XIX na capital Pontevedra, acolle dende hai 30 anos a única Facultade de Belas Artes do noroeste español. Un centro que, pese ó seu pequeno tamaño, se converteu nun referente do espazo universitario nacional. "Sendo da periferia e pequena, di moito do nivel acadado pola arte e a investigación que se fai desde Belas Artes"

“Un elemento revitalizador da arte plástica en Galicia“

A súa creación foi “un dos fitos máis salientables da arte galega dos últimos anos, un elemento revitalizador da arte plástica en Galicia” segundo Ramón Rozas coordenador dunhas Xornadas celebradas co gallo deste aniversario.