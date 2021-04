Charlotte Johannesson, de la trama del telar al arte digital

Artista textil y pionera de la gráfica digital. La obra de la artista Charlotte Johannesson (1943 Malmö- Suecia) está considerada un exponente temprano en conjugar la artesanía y la tecnología digital en la producción de imágenes y el Museo Reina Sofía le dedica la primera exposición monográfica en España bajo el título Llevame a otro mundo

La muestra reúne alrededor de 150 obras entre impresiones y tapices, incluyendo textiles de su primera época tanto originales como reproducciones de obras desaparecidas, cinco de ellos vueltos a realizar expresamente con motivo de esta muestra. Además, la artista ha creado quince piezas nuevas a partir de diseños digitales de la década de los 80, tejidos en un telar digital.

Artista autodidacta, Johannesson estudió en una escuela de artes y oficios de Malmö donde recibió formación en artesanía tradicional, en la que, según recuerda, “no te permitían tener ideas propias”. En 1966 fundó su empresa/taller/galería textil llamada Cannabis (ya que experimentaba creando tejidos con fibras de esa planta), en la que comenzó a trabajar junto a su marido, el artista Sture Johannesson.

En sus tapices, Johannesson cuestiona el canon artístico dominante en la época, utilizando un material y una técnica tradicionalmente asociados al mundo femenino y a lo artesanal, e imágenes procedentes de tebeos y medios de comunicación, convirtiéndolos en vehículo de denuncia feminista como en I’m No Angel [No soy un ángel, 1974].

Retratos de iconos como Bjorn Borg, Ronald Reagan o David Bowie

La segunda sala muestra impresiones y gráficos digitales de los años ochenta creadas en el Digitalteatern. La composición en el telar, por su carácter binario y programado, favoreció la evolución del trabajo de Charlotte Johannesson hacia el campo digital, puesto que las dos técnicas se valen de la programación mediante un código binario, e incluso el número de pixeles de las primitivas pantallas (280x192) y el de puntos del telar vertical usado por la artista coinciden (de hecho, las tarjetas perforadas usadas para programar el telar de Jacquard fueron una fuente de inspiración conceptual para los ordenadores).

Entre sus gráficas digitales destacan las series Faces of the 1980s [Caras de los ochenta], retratos de personajes populares como Boy George, Bjorn Borg, Ronald Reagan o David Bowie; Me and my computer [Yo y mi ordenador, 1981-1986]; y Human med satellit [Humano con satélite, 1981-1985], en las que combina imágenes del hiperespacio, autorretratos, figuras mitológicas o referencias tecnológicas. La obra de Johannesson entraba en diálogo con la disidencia social y cultural de su época: la contracultura de la década de 1960, el feminismo, el punk y una afinidad intelectual con la militancia de los setenta.