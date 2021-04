"Mis clientes no me compran el cuadro, me compran la carpeta que demuestra que esa pintura es de ese maestro, porque eso es lo que vale dinero". Diego López de Aragón es galerista, representa la tercera generación de una familia vinculada al arte. El apellido López de Aragón tiene sede en Madrid y sucursal en TEFAF Maastricht, una feria selecta en la que exponen y venden pocas galerías españolas.

López de Aragón pensaba pujar por el Ecce Homo que la casa de subastas Ansorena iba a subastar este jueves 8 de abril en Madrid, aunque no tenía muchas esperanzas de adjudicárselo. El galerista cree "al 99,9%" que se trata de una pintura de Caravaggio y no del círculo de José Ribera, como figuraba en el folleto de la subasta.

La información también es poder en el mercado del arte. El precio varía dependiendo de muchos factores. Uno de ellos es, claro, la autoría. López de Aragón se basa en un informe que le presentó, días antes de la fallida subasta, Iván García Diego, uno de los expertos con los que colabora: "Hay un archivo histórico que dice que entró un Caravaggio de estas características, con este tema y, sobre todo, de estas medidas, y está publicado en el año 1994, ni más ni menos que en el boletín del Museo del Prado".

Otro de esos elementos importantes es cómo ha sido conservado. Hay que saber qué exámenes químicos se le han realizado al cuadro ya que si, por ejemplo, ha sido repintado, su valor baja considerablemente. En este caso concreto, lo que perdería por la conservación se compensaría si fuera de Caravaggio ya que las obras de grandes maestros son escasas en el mercado del arte, aunque "la demanda es fuerte", como señala el último informe de la feria Art Basel.

El estudio de la investigadora Clare McAndrew indica que las ventas de obras de maestros europeos han descendido un 60% en los últimos diez años "debido al estrecho suministro de obras de alta calidad".

El cuadro al que alude López de Aragón, del que se ha perdido la huella, llegó a España en 1672, explica López de Aragón a RNE.

El galerista añade: "Esto no solo lo hemos visto nosotros. Es muy difícil hoy en día que un cuadro de estas características salga a subasta y no se dé cuenta nadie". De todos modos, López de Aragón entiende que la casa de subastas Ansorena no haya detectado la posible autoría del artista italiano: "Están manejando, digamos, mil lotes al mes. Es imposible que tengan gente suficiente para mirar todos los archivos históricos para estudiar todas las obras"