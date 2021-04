Hace unos años al guionista francés Jean-David Morvan (Wake, Zaya, Spirou y Fantasio, Merlin) se le ocurrió la estupenda idea de contar la historia de algunas de las imágenes más icónicas de la agencia Magnum (y la de los fotógrafos que las tomaron) a traves del cómic. Un original experimento que mezcla esas dos artes y del que han salido cómics maravillosos como McCurry, NY 11 septiembre 2001, Robert Capa,Omaha beach 6 junio 1944 y Cartier-Bresson, Alemania 1945. Todos han sido publicados en España por la editorial Diábolo ediciones, al igual que Muhammad Ali. Kinsasa 1974, en el que Morvan cuenta el trasfondo de "la pelea del siglo" apoyándose en las fotografías de Abbas (1944-2018) y los dibujos de Rafael Ortiz.

"Al crear la colección de cómic con Magnum -nos comenta Morvan-, nuestra ambición era contar la historia escondida detrás de las fotos míticas de la agencia. Y rápidamente nos dimos cuenta de que sería interesante narrar un acontecimiento deportivo. El director de la Fundación Magnum era Abbas, que nos apoyó muchisímo con la colección y además fue el fotógrafo del combate entre Ali y Foreman en Kinshasa, ni en sueños hubiera sido mejor".

Morvan pudo hablar con Abbas sobre esa pelea antes de su fallecimiento en 2018, aunque el fotógrafo no vió terminado el cómic. "Abbas era una persona muy rigurosa, su única imposición para este tebeo (novela gráfica, elige lo que más te guste) fue que tenía que ser un libro auténtico, casi periodístico. Relatar los hechos con objetividad pero darles la fuerza que te impulsa a pasar páginas sin parar. Todos los elementos estaban ahí, solo había que organizarlos".

"También era importante escuchar la voz del fotógrafo -añade Morvan-. Hice dos entrevistas a Abbas, lo que me permitió contar la historia con sus palabras y captar su carácter, su manera de mirar y de contar el mundo. Es clave por que todos los albums están narrados en primera persona, yo debo convertirme en el fotógrafo, pensar cómo él y actuar como él para trasladárselo a los lectores".

Páginas de 'Muhammad Ali. Kinsasa 1974'

El combate del siglo El 30 de octubre de 1974 tuvo lugar en Zaire (actual República democrática del Congo) la pelea de boxeo más famosa del siglo XX: "The rumble in the jungle", que enfrentó al entonces campeón del mundo de los pespos pesados, George Foreman, contral el anterior campeón, Muhammad Ali. A pesar de la superioridad de Foreman (que acababa de derrotar a los dos únicos boxeadores que habían vencido a Ali), Muhammad venció por KO en el octavo asalto. Una pelea mítica que Abbas fotografió y cuyos negativos guardó durante 36 años antes de hacerlos públicos. Preguntamos a Morvan ¿por qué esa fue el combate del siglo? "Justo esa es la pregunta que intentamos responder en el cómic. Por un lado, está el aspecto deportivo, pero va más allá. En una época de descolonización, la pelea colocó a Zaire en el centro del mundo mediático durante unas horas, algo que trascendió más allá del boxeo. Por lo demás, es un poco largo para hacer un resumen, por eso he dibujado una novela gráfica (sonríe de forma cómplice)". Aunque Foreman parecía invencible frente a un Ali en baja forma (incluso reconoció que le aterraba enfrentarse a Foreman), los espectadores tenían muy claro quién era su preferido. "El público -nos explica Morvan- cerró filas contra Foreman, por varias razones que sorprendieron al más joven de los dos púgiles, que creía que él era "más negro" que Alí. La primera es que Alí era un gran comunicador, sabía epatar para hacerse amar, la segunda es que Foreman descendió del avión con un pastor alemán que era, desde el periodo colonial, el perro de los colonos belgas. Su mala imagen nació en un segundo, no tuvo ninguna oportunidad". Página de 'Muhammad Ali. Kinsasa 1974' cropper

Uno de los grandes fotoperiodistas Aunque el gran protagonista del cómic es Abbas, el fotógrafo iraní que tomó esas espectaculares imágenes y que ha pasado a la historia por sus trabajos fotoperiodísticos en Biafra, Vietnam y Sudáfrica (en la década de 1970), y por sus ensayos sobre las religiones en los años posteriores. "Abbas era un fotógrafo riguroso, por lo que se le debería considerar un reportero, un periodista -asegura Morvan-. No tomaba una foto sin escribir el contexto y lo que había pensado en ese momento. Para él era una forma de contar el mundo, un poco como lo que hacemos con las viñetas, salvo que él se arriesgaba sobre el terreno. Pienso que el asunto que abordó con más profundidad a lo largo de los años fue la religión, o mejor dicho, las religiones. Con un poco d reflexión, la pelea puede verse como una especie de gran ceremonia religiosa. El mesías era Alí y el diablo, Foreman, el sacerdore era Don King (el famoso promotor de boxeo que organizó la pelea) y el profeta, evidentemente, Mobutu (el presidente de Zaire en aquella época). La verdad allí dentro no importaba, lo que contaba era la fe". Página de 'Muhammad Ali. Kinsasa 1974'

Una estupenda documentación Destacar la obsesión por los detalles tanto del guionista como del dibujante. "Los detalles en los tebeos históricos son relevantes y para mí es apasionante crear cómics que ofrecen a la gente cierto grado de realismo -afirma Morvan-. Sin estar totalmente obsesionado, me gusta que se respire la época y el lugar donde se desarrolla una escena. Para el combate en Kinsasa, teníamos las fotos de Abbas y mucha documentación pero cuando se trata de narrar la vida de los boxeadores es más complicado. Cuando era joven, hubiera sido interesante tener fotos del gimnasio donde se entrenaba el pequeño Cassius Clay. Así que lo busqué y espero haberlo encontrado". "Con los personajes es algo similar -continúa-, a veces no hay imágenes y hay que inventar a partir de una descripción más o menos vaga. En otras ocasiones, encuentro una foto de alguien mucho más joven o mucho más viejo y tengo que imaginar su retrato con la edad que tenía en el relato. Quizás no llegamos a toda la verdad pero hacemos lo máximo posible, de todos modos, no podemos hacer otra cosa". "La documentación fue muy importante -añade Rafael Ortiz-. Y gracias a que JD es muy adepto a la fotografía me nutrió de algunos libros de que fueron fundamentales, aparte claro del libro con las fotos de Abbas. También fueron importantes los registros en video de las peleas de Ali, el documental Muhammad Ali, The greatest de William Klein, recomendado por el mismo Abbas, y muchísimas fotos de Ali y Foreman". "El aspecto más complicado -añade el dibujante- fue encontrar referencias de la infancia de Ali y Foreman, así como de la juventud de Don King. Como el gimnasio donde comenzó a entrenar Ali. Muchas veces fue necesario recrear lugares a partir de la nada. Luego fue más fácil encontrar referencias a medida que la historia avanzaba cronológicamente". Páginas de 'Muhammad Ali. Kinsasa 1974'

Dibujando el combate del siglo El dibujo del argentino Rafael Ortiz destaca por su fuerza, sobre todo en las escenas de pelea, pero también por su capacidad para recrear la época histórica y las circunstancias que rodearon a esa pelea del siglo. Y, por supuesto, por su excelente retrato de los personajes protagonistas (Abbas, Ali, Foreman y Don King). "Ante todo -nos confiesa Rafael- el mayor desafío para mi era acoplar de manera coherente las fotos de las que disponía, unas 30 aproximadamente, en la narrativa gráfica. Luego ese trabajo se vio materializado en el storyboard de las 90 páginas. Realmente mi intención fue desde un primer momento la de “golpear” al lector tanto en las escenas de combate como en el resto del relato. Y para esto recurrí al manga de boxeo y combate (algún manga coreano también) para aprender su manera de narrar una pelea, con dinamismo y potencia". Un fantástico dibujo que combina el blanco y negro con secuenias en color. "La decisión de colorear los flashbacks y dejar el blanco y negro para el momento ”actual” fue idea de JD y de Hiroyuki Oshima, un genial artista que dio su toque personal con los colores. Personalmente me gusta que el colorista proponga y se sienta parte de la obra, luego discutimos algunos detalles específicos a tener en cuenta en el resultado final". Página de 'Muhammad Ali. Kinsasa 1974'

"La mezcla de cómic y fotografía me parece muy original" Como dibujante, Ortiz confiesa que le gusta esa mezcla de cómic y fotografía: "A mi me parece muy original, sobre todo por el tema y la historia que plantea, la década de los 70’s, las problemáticas sociales y el mejor boxeador de la historia, las imágenes de Abbas y la visión de este combate desde su perspectiva. En cuanto a que aporta, creo que es el lector que lo decidirá. Como dibujante, una parte de mi a quedado allí, en esas páginas, mezclada con lápiz y tinta". El dibujane confiesa que este cómic tan original le ah servido para aprender: "Esta fue mi primera obra de este tipo, por lo que era todo un aprendizaje a medida que avanzaba con el storyboard. Siempre teniendo el mayor respeto por las fotos de Abbas, que fueron el pivote narrativo de cada página donde aparecían. El resto fue seguir el hilo narrativo que proponía cada fotografía, como si tuviese una cámara para seguir contando y mostrando. Como dije antes, el manga tubo mucha influencia en tanto a recursos gráficos y narrativos". Destacar su recreación del comate para lo que se documentó con las grabaciones de la pelea y las fotografías de Abbas: "Detrás de estas páginas hay muchas horas de visionado de esta pelea, principalmente, y de otras. Para aprender los movimentos de cada uno y la actitud a través del tiempo, conocer bien el entorno fue muy importante, pues Abbas nos narra la historia desde el borde del ring". Página de 'Muhammad Ali. Kinsasa 1974'

Horacio Altuna iba a dibujar la historia Una de las cosas más curiosas de este cómic es que iba a ser dibujado por el gran maestro argentino Horacio Altuna (El Loco Chávez; Las puertitas del Sr. López; El último recreo; Ficcionario), que llegó a acabar una veintena de páginas a color, que se incluyen en el cómic, pero que se retiró del proyecto por motivos personales. "Fue una presión enorme saber que era un proyecto que el mismísimo Horacio Altuna había comenzado -confiesa Ortiz-. Pero una linda linda presión, pues eso me impulso a hacer lo mejor posible de mi parte. Si bien dispuse de las páginas que había realizado Altuna, decidí no verlas hasta finalizar con todo el trabajo, para no verme influenciado". "El es un Tótem para mí -añade Ortiz-, yo crecí leyendo sus historias y es uno de los culpables de que yo me dedique al dibujo, de más esta decir que sus páginas son hermosas y por suerte puede apreciarse su trabajo en la edición final de este libro, creo que llegamos a algunas conclusiones similares en la resolución de algunos cuadros y también muy diferentes en otros". Página de 'Muhammad Ali. Kinsasa 1974'