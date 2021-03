Rocío Carrasco y la violencia de género: presunción de decencia

En lo que va de año han sido asesinadas cinco mujeres en España por violencia de género, 1.083 desde que se empezaron a contabilizar estos asesinatos en 2003. Siempre son muchas, demasiadas, las mujeres que forman parte de la conocida ya como la "cifra de la vergüenza". Y con ser tan graves, los asesinatos son la punta del iceberg de un problema enorme que queda siempre por debajo de la línea de lo visible, ensombrecido tras los titulares de los asesinatos. Según la última macroencuesta sobre violencia machista, tres millones de mujeres en nuestro país han sufrido o sufren violencia en la pareja.

Según un reciente estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el tiempo medio que tarda una víctima en denunciar es de casi nueve años. El silencio es la norma y la violencia que más tarda en denunciarse es la física: las mujeres necesitan alrededor de 14 años en pedir ayuda, mientras que respecto a la violencia psicológica ese tiempo es de 7 años y 9 meses. Muchos años, demasiados, en todo caso. El Consejo General del Poder Judicial en sus informes concluye que las denuncias son escasas porque las víctimas están sometidas a una situación continuada de violencia.

¿Por qué hay tantas víctimas de violencia de género que no denuncian?

De nuevo los juicios paralelos

En esta semana, uno de los temas de conversación está siendo el documenta emitido por Telecinco Rocío Carrasco: contar la verdad para seguir viva en las que Carrasco habla de su vivencia como víctima de violencia machista. Las opiniones se dividen entre quienes apoyan a Carrasco y quienes respaldan a su expareja, Antonio David Flores. Esta discusión ha llegado hasta las redes sociales, con un hashtag propio para atacar a Carrasco que se convirtió en tendencia. Incluso algún programa de televisión ha planteado en formato encuesta si se cree a Carrasco o a Flores. Teniendo respeto absoluto a la presunción de inocencia de Flores, parece que sigue faltando el respeto a la presunción de decencia de Carrasco, cuya versión se cuestiona con descalificaciones personales.

“Ese testimonio puede servir a muchas mujeres para salir de la situación de silencio“

"Lo que contó Rocío Carrasco en ese programa es el mismo camino que he visto en otras muchas mujeres", afirma Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis: "Me parece un caso de libro de maltrato psicológico mantenido en el tiempo, es imposible que se pueda impostar. Puede servir a muchas mujeres para salir de la situación de silencio", añade.

Se ha citado en estos días el caso de Ana Orantes y su denuncia pública en un programa de televisión del maltrato que llevaba décadas sufriendo. Su brutal asesinato por su maltratador días después conmocionó a la sociedad española. Era 1997 y la violencia de género todavía no tenía nombre, se la trataba como violencia doméstica, se escondía en el ámbito privado y cuando se denunciaba normalmente la mujer recibía una campaña de descrédito en su entorno.

“Las mujeres de mejor posición social y mayor nivel de estudios temen más el ser juzgadas negativamente si denuncian“

"Una mujer que vive en situación de maltrato no se identifica con un testimonio a cara tapada, pero cuando una persona da la cara y cuenta lo que le ha pasado, ayuda a que otras se reconozcan en ella y puedan también romper ese silencio", afirma Ana Bella, de la Fundación del mismo nombre de ayuda a mujeres maltratadas. "A las mujeres de mejor posición social, más estudios, trabajos de prestigio les cuesta mucho más romper ese silencio, porque creen que se las va a juzgar, que se pondrá en duda especialmente que hayan podido sufrir ese maltrato", añade, recordando que no existe un tipo de mujer más proclive a sufrir maltrato igual que no hay un modelo de hombre maltratador, sino que pueden pertenecer a cualquier estrato, también el de la fama o el dinero.