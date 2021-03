La niña fallecida tras llegar en patera no era Nabody

Llegó al borde de la muerte la pasada semana a Gran Canaria, y tras casi una semana luchando por su vida no consiguió sobrevivir. Murió sin que se conociese su nombre real. La llamaron Nabody, pero hoy el pediatra que la atendió ha confirmado que no se llamaba asi. Su madre y su hermano continúan ingresados

La conocemos con un nombre que no es el suyo. Tras su muerte en el hospital... hoy sabemos que esta pequeña no se llamaba Nabody. El pediatra que la atendió no solo lamenta su muerte, también la confusión sobre su identidad.

Abián Montesdeoca, miembro del equipo del Servicio Canario de Salud que suele atender a los menores tras su llegada en patera ha explicado que posiblemente el error se inició al haber ingresado a algunas madres en otro hospital de Gran Canaria, el Doctor Negrín, lo que dificultó la identificación de los menores del Materno Infantil, muchos de ellos muy pequeños.



29 mujeres, 9 niños y 14 varones adultos

En la patera en la que llegaron todos ellos viajaban 52 personas: 29 mujeres (una de ellas embarazada), 14 hombres adultos y nueve niños. Todos los niños acabaron en el hospital así como varias mujeres, entre ellas su madre, que junto con su hermana, continúa ingresada. Un drama que no cesa y que además no es nuevo..

La patera donde viajaba Majin de 17 años naufragó hace menos de un mes y vió como tiraban a 5 compañeros de viaje por la borda que habían muerto en la travesía. Ellos solo esperaban la muerte.

Según las organizaciones humanitarias, los menores que tratan de llegar a las islas en patera han aumentado un 4% en lo que llevamos de año.