El 60% de los niños y adolescentes en América Latina ha perdido un año escolar completo debido a las medidas establecidas para evitar la propagación de la COVID-19, según un informe publicado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Un año después de que se decretara la primera cuarentena muchos colegios a este lado del Atlántico permanecen cerrados.

La COVID-19 ha aumentado las desigualdades y los riesgos de los menores latinos, para quienes el colegio sigue siendo un lugar de protección. La Organización Internacional del Trabajo calcula que durante la pandemia 300.000 niños y adolescentes volvieron al trabajo infantil por los efectos de la crisis.

El cierre de escuelas también ha aumentado el riesgo de millones de niñas que, en América Latina y en todo el mundo, se enfrentan a la pesadilla de matrimonios infantiles forzados y embarazos en la adolescencia.

En febrero Colombia dio luz verde para retomar las clases presenciales

Ni la mascarilla puede ocultar la alegría de Nicolás por volver al colegio. Hace un año, cuando se suspendieron las clases, no habría imaginado que iba a echar tanto de menos el curso y no solo por reencontrarse con sus compañeros. “Me ha ido muy mal porque como nosotros no tenemos en casa conectividad y estamos en una situación económica complicada tampoco tenía celular y no podía hacer las tareas diarias”, afirma este joven de once años mientras se dirige a su aula.

En la fila le acompaña Miguel que se ha encontrado con los mismos problemas que Nicolás: “Como no tenía internet ni nada no pude hacer las tareas y por eso repetí el año”, confiesa a sus trece años este colombiano quien se ha pasado la mayor parte de estos largos meses viendo televisión y ayudando en casa en las tareas domésticas.

El pasado mes de febrero el Gobierno de Colombia daba luz verde para retomar las clases presenciales pero de forma gradual, progresiva y segura. En ciudades como Bogotá, de los 400 centros públicos que hay, han abierto menos de 100.