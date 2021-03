Todo empezó con Yolanda Domínguez y su forma de mirar la realidad. Yo estaba preparando un reportaje sobre la nueva fotografía que reinaba en la red cuando, la descubrí en Google, de casualidad. Yolanda estaba con su exposición Little Black Dress en el Museo del Traje de Madrid. Una idea sencilla y a la vez revolucionaria que incluía a ochenta modelos de todo peso y condición, de diferentes edades, un vestido, sí, ese vestidito negro que toda mujer tiene que tener en su fondo de armario para ir elegante en cualquier momento, y una sola talla: la 38.

Las fotos de Yolanda Domínguez eran un grito de rebelión contra la tiranía del tallaje escuálido, tan lejos de la realidad de los cuerpos de las mujeres que nos imponían las marcas y los grandes diseñadores. Al mismo tiempo había una gran dignidad en las poses de las modelos cargadas de años o quilos, seguras y fuertes, con un vestido puesto a capón que a una de ellas le llegaba por debajo de sus pechos.

"Me gusta jugar, poner una bomba dentro de un pastel, cuando metes el dedo en la llaga es divertido. Lo peor son los 'haters' en las redes, no me importa que critiquen mi trabajo, pero van contra mí, he recibido amenazas de muerte", dijo Yolanda mientras pasábamos por un pasadizo previo, oscuro y claustrofóbico, hecho con vestuarios de tiendas de ropa. Las entradas estaban cubiertas por cortinas negras, lugares tan íntimos y, a la vez, tan impersonales, que a todas las mujeres nos resultan tan familiares, para acabar emergiendo en un dédalo de fotografías gigantes colgando del techo con modelos de mujeres diversas que nunca desfilan en las pasarelas de la alta costura ni salen en ningún anuncio de ropa o perfume.

Mujeres muertas Yolanda Domínguez, artista visual, quiere provocar con su arte, rasca en la superficie del mensaje con el que nos bombardean los medio de comunicación y la publicidad para levantar la capa de falso y dorado oropel que la recubre y muestra el corazón negro que late en su interior. La moda es una de sus obsesiones. Quizás porque como dice "es importantísimo fijarse en la moda porque parece que no nos afecta, parece que no es publicidad y que se hace en nombre del arte y, aunque tenga un componente artístico, también genera referentes masculinos y femeninos. A la hora de representarlos tampoco hay diversidad". Domínguez destaca que, en el mundo de la moda, "las mujeres están siempre asociadas con la violencia de una forma muy alarmante y preocupante. Parece que están muertas, drogadas, sin fuerza. Sin embargo ellos son como superhéroes, tan fuertes y erguidos". “Las mujeres parece que están muertas, drogadas, sin fuerza “ En el vídeo Niños contra la moda, la artista critica el mensaje visual de la moda preguntando qué les parecen unas imágenes creadas por grandes diseñadores a niños de ocho años de un colegio de Madrid. Una de las niñas ofrece un botiquín a una de las modelos porque le preocupa que esté herida, otra niña dice que "a las chicas no se las tira a la basura", un niño pregunta si la modelo está muerta.

La polémica campaña de Yves Saint Laurent No es la única que libra esta batalla. "Podemos ir a la hemeroteca y ver la cantidad de campañas que hay mostrando a mujer en posturas ridículas. Hay campañas famosísimas en las que se humilla a la mujer y se la muestra en actitudes patéticas", nos cuenta Paloma García López, directora del Festival de Moda Sostenible. Sin embargo en sus desfiles organizados por The Circular Project, proyecto que dirige, se apuesta por el movimiento de moda "slow" en el que hay espacio para modelos de diferente peso, edad y forma. "Hay campañas famosas en las que se humilla a la mujer y se da una imagen vejatoria de ella" Una campaña de Yves Saint Laurent de 2017 desató la furia por su contenido denigrante, según organizaciones feministas francesas. Pidieron el cambio de dos anuncios por considerar que incitaban a la violación. Sin embargo, lo que también queda patente es la excesiva transcendencia que se da la alta costura, el elevado ego de algunos diseñadores. El humor es un buen antídoto para pinchar ese globo de importancia suprema que irradia el mundo de la moda. "Yo creo que el sentido del humor está en todas partes. Por ejemplo en el perfil Twitter de Modelos con ciática vemos esas poses imposibles. Muchas veces la propia moda se presta a ello. Como digo, en la propia moda las modelos a veces adoptan esas poses casi contorsionistas, esa forma de andar un tanto particular. Todo ello ha sido objeto, no digo de burla, pero sí de cierta ridiculización y sentido del humor. En parte es lógico", afirma Raquel Caparrós, periodista de Moda de RTVE. En "Modelos con ciática" se tratan con humor esas poses irreales en las que aparecen algunas modelos en fotos de campañas reales. A través de mensajes que las interpretan con ironía inteligente, se pone de manifiesto lo absurdo de la imagen. "Las medidas 90-60-90 son las que nos han metido en la cabeza toda la vida" Pero la realidad para una modelo femenina sobre una pasarela es mucho más dura. "A la mujer se le exige tener un cuerpo bello, una cara perfecta. La nariz respingona, los labios con grosor o finos pero perfectos, el cuerpo en proporción. 90-60-90 es lo que toda la vida nos han metido en la cabeza", dice Camille Vargas, modelo.

Hay un cambio en marcha Dentro del mundo de la moda hay diferentes enfoques que apuntan a un cambio de perspectiva, esta tendencia dominante está cambiando. Se crean iniciativas que apuntan a la ecología y diversidad de los modelos. Let it slow es un movimiento, con diversidad de formas de mujer y ropa sostenible, que muestra que otro diseño es posible. "El evento en sí mismo está planteado como una respuesta a las pasarelas convencionales. Teniendo muy en cuenta su impacto medioambiental y social. El impacto medioambiental está claro porque somos sostenibles y somos ecológicos. Con el impacto social, lo que queremos mostrar es una sociedad diversa, con diversidad de cuerpos, ecléctica, en la que todo el mundo tenga cabida, afirma Paloma García López, directora del Festival de Moda Sostenible. "Acuérdate de los desfiles de Victoria Secret donde las mujeres eran bombas sexuales" "De hecho muchos diseñadores ponen en sus desfiles a modelos normales, mujeres a la que puedes encontrarte por la calle, con diferentes tallas, de diferentes edades. Gracias a Dios creo, y quiero apostar y apuesto porque me dedico a esto y me gusta, que muchas marcas y diseñadores son conscientes del problema. Un caso es el de Victoria's Secret. Acuérdate de cómo eran esos desfiles, donde las mujeres eran bombas sexuales, alguno se canceló porque hubo muchas protestas y denuncias al respecto, y ahora la marca tiene un marketing mucho más relajado, menos agresivo a nivel sexual y con diferentes modelos de diferentes tallas, pesos, y razas que era algo que no existía antes", asegura Caparrós, quien también rescata la figura de la diseñadora de Maria Grazia Chiuri, en la casa Dior, quien, muy influida por su hija, quiso aportar un nuevo modelo de diseño para la mujer basándose en las corrientes feministas.