Las fuerzas independentistas JxCat, ERC y JxCat han llegado este jueves a un principio de acuerdo para investir al candidato de los republicanos Pere Aragonés como presidente de la Generalitat dentro del plazo fijado para la celebración del debate de investidura, en este caso, antes del 26 marzo, a falta de los votos necesarios de la CUP para que dicho acuerdo sea una realidad.

ERC ha manifestado que ya hay "un principio de acuerdo" con JxCat para "articular la estrategia de la próxima legislatura" y que ambas formaciones "se han conjurado" para seguir los trabajos iniciales que tienen que permitir consensuar "las grandes prioridades" así como "el plan y la estructura del Govern".

Una vez exista ya un acuerdo definitivo, éste tiene que culminar con la investidura de Pere Aragonès "dentro del plazo fijado" legalmente, es decir, antes del 26 de marzo, afirman los republicanos en su comunicado.

Según ERC, su voluntad, en todo caso, es la de tratar de "ampliar los apoyos para tener un Govern y un Parlament estables" puesto que "el país necesita unas instituciones fuertes para no dejar a nadie atrás y estar al lado de la gente en este contexto socioeconómico tan complejo".

ERC, JxCat y la CUP habían intensificado estas últimas semanas sus contactos discretos para alcanzar un acuerdo sobre la composición de la Mesa y sobre la investidura del nuevo presidente catalán.

Laura Borràs, presidenta del Parlament

De hecho, este jueves los tres partidos informaron de que cerraron un acuerdo para la constitución de la Mesa del Parlamento, con una mayoría independentista, cuya presidencia la ostentará la candidata de Junts a la Generalitat, Laura Borràs.

Con los 32 votos de JxCat y los 33 de ERC, y con el compromiso de la CUP de no entorpecer su elección, Borràs tiene garantizados los apoyos suficientes para ser elegida presidenta del Parlament, por delante de la candidata socialista, Eva Granados.

La tardanza de JxCat en desvelar el nombre de su candidata a presidir el Parlament ha irritado a la CUP, que de hecho no se ha comprometido a apoyar a Borràs en la votación de mañana y que postula para el cargo a su diputado Pau Juvillà, aunque sí ha garantizado que no maniobrará en favor de Granados ni de cualquier otra candidatura no independentista.

Borràs, representante del ala de JxCat más favorable a la vía unilateral hacia la independencia y menos predispuesta a un diálogo con el Estado en el que no confía, asumirá con toda probabilidad, salvo sorpresa, el cargo de presidenta de la cámara catalana, aunque con la incertidumbre de la causa judicial que arrastra.

Está siendo investigada por el Tribunal Supremo por un presunto caso de corrupción cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (2013-2018), por lo que una eventual sentencia condenatoria podría inhabilitar.