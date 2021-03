'Isolation days', la visión más pop del confinamiento

Conocido por sus trabajos de ilustración y diseño para la industria musical (carteles de conciertos, portadas de discos...) Álvaro Pérez Fajardo (Álvaro P-FF), es uno de tantos artistas que sobrellevaron el confinamiento apoyándose en el arte, realizando una serie de ilustraciones sin más intención que reflexionar sobre lo que estaba sucediendo y compartirlas con sus amigos en redes sociales. Ahora, justo cuando se cumple un año de ese decreto de Estado de Alarma que impuso ese confinamiento domiciliario (14 de marzo), ha decidido recopilar esas obras en la exposición Isolation Days, que puede visitarse en la galería madrileña La fiambrera a partir de este viernes, 12 de marzo.

"Si no recuerdo mal -nos comenta Álvaro-, comencé con la ilustración del skater, “animando” a la gente a quedarse en casa y tener paciencia. A partir de ahí me impuse sentarme todos los días a trabajar, con un horario casi normal para tener la cabeza ocupada. Sin duda, fue una necesidad, decidí aislarme de las noticias y centrarme sólo en mi familia, mis amigos y en mí".

"Algunas ilustraciones son solo “diapositvas” del confinamiento: gente escuchando música, bebiendo, jugando… y otras, en las que las tempestades si te agarraban, en las que si reflejé más como me encontraba".

'Paciencia'

Las imágenes fueron muy bien recibidas en las redes sociales Lo que no esperaba Álvaro cuando empezó a compartir esas imágenes en redes sociales es que tuvieran tanto éxito: "Fueron recibidas muy bien -asegura-, la verdad es que estuve muy bien “acompañado” de la gente al otro lado del cable. Me sorprendió mucho la cantidad de mensajes que me enviaron. Me imagino que la gente estaba más sensible y con más tiempo, así que todo el mundo fue muy cariñoso". En cuanto a lo que quería reflejar con esas imágenes, Ávaro confiesa que: "Quería reflejar lo que estábamos viviendo. Hay algunas ilustraciones que son historias que me contaban amigos; como que habían “echado el ojo” a un vecino que se habían construido un “fuerte” para jugar con sus hijos o que se habían afeitado la cabeza. Otras, como decía antes, fueron fruto del aburrimiento o la angustia". '¡Hasta la victoria!'

Escenas cotidianas que no aluden al coronavirus Lo mejor de esta serie de ilustraciones es que reflejan situaciones cotidianas de esos meses en las que cualquiera puede verse reflejado. "Me gusta bastante como ha quedado porque, aunque como conjunto se ve claramente que es sobre el encierro, individualmente las obras no tienen por qué recordarte a ello, la mayoría son escenas cotidianas. Además no se hace referencia al bicho en ningún momento, que suficiente turra estaba dando ya, que no se hablaba de otra cosa". Escenas con las que el visitante de la exposición se podrá sentir identificado: "Espero que sí, la mayoría son escenas que he vivido o de vivencias que me fueron contado los amigos, desde el consumo desmedido de cervezas a las horas de lectura y música" -confiesa Álvaro-. Detalle de la ilustración 'Ain't Got No'

El cartel de la exposición es una chica asomada al balcón En cuanto a la imagen que Álvaro cree que mejor refleja el espíritu de esta exposición, confies que: "La ilustración que ha utilizado La Fiambrera para el cartel me parece que es la que más se acerca. Es tan sólo una chica fumando en el balcón, observando “algo o a alguien”, pero me parece que muestra bien el espíritu de la expo". El artista asegura que, aunque todas las obras surgen de la misma situación, no siguen una misma temática: "Pues como no estaba pensado como una exposición, sino como obras individuales, a priori no hay una línea tan definida como otras. Tal vez lo vea más claramente cuando las vea todas colgadas". "Me apetece verlo como un conjunto, porque yo mismo voy a ver y darme cuenta de cosas nuevas. Creo que hay menos escenas de “casquería” y humor salvaje, e ilustraciones con “mejores intenciones” que en exposiciones anteriores. Me imagino que en ese momento no me apetecía transmitir gore, y si buen rollo". Cartel de 'Isolation days'