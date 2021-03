Orbán ha calificado la modificación de las normas del PPE como un "claro acto hostil contra el Fidesz y sus votantes" y ha subrayado que "privan a los votantes húngaros de sus derechos políticos", algo que considera "antidemocrático, injusto e inaceptable".

El primer ministro húngaro ha asegurado que la dirección del Fidesz ha optado por abandonar el Grupo del PPE "de forma inmediata" y ha lamentado que "mientras miles de personas mueren por la pandemia", el PPE impulsa "medidas administrativas de suspensión" para "acallar a eurodiputados electos democráticamente".

Por su parte, la ministra de Familia húngara y vicepresidenta de Fidesz, Katalin Novák, ha señalado a través de su cuenta en Twitter que "no dejaremos que nuestros eurodiputados sean silenciados o limitados en su capacidad para representar a nuestros votantes".

“We will not let our MEPs be silenced or limited in their capacity to represent our voters. Tackling the pandemic and saving lives remains our number one priority. Therefore, following the adoption of new rules in the @EPPGroup, #Fidesz has decided to leave the Group. pic.twitter.com/WSx1PmtKQ8“