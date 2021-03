El ministro de Salud de Francia, Olivier Véran, ha anunciado este lunes la autorización de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 para las personas de entre 65 y 75 años con otros problemas de salud previos en una entrevista televisiva recogida por Le Figaro.

"La Alta Autoridad de Salud (HAS) considera ahora que todas las vacunas en Francia, incluida AstraZeneca, son notablemente eficaces contra las formas graves de COVID. Todas las personas de 50 años o más con patologías pueden vacunarse con la vacuna AstraZeneca", ha asegurado el ministro de Salud.

“Désormais, si vous avez 50 ans et plus et que vous êtes à risque de forme grave (diabète, cancer...), vous pouvez contacter votre médecin ou l'hôpital qui vous suit pour vous faire vacciner, suivant la dernière recommandation de la haute autorité de santé. pic.twitter.com/iXP8wxSbN6“