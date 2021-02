Quienes conocen desde dentro cómo es el entorno penitenciario nunca dudaron de que, si la COVID-19 recalaba en las cárceles de España, podría llegar a expandirse “como la pólvora”. Esto no ocurrió durante una primera ola en la que la incidencia fue baja, pero sí está sucediendo en la tercera, cuando las prisiones han visto dispararse los contagios y tienen módulos enteros cerrados, plantillas de funcionarios afectadas e internos sometidos a un aislamiento extremo que les hace sentirse “doblemente encarcelados”.

Desde enero de 2021, se han producido 953 contagios entre internos de los 1.768 registrados durante toda la pandemia, es decir, uno de cada dos. La tercera ola está siendo, sin duda, la que más está azotando a las cárceles, que se "blindaron" el pasado 2 de febrero por recomendación de Instituciones Penitenciarias.

En esa fecha, la cárcel de Picassent, en Valencia, dejaba el mayor número de casos, con 163 positivos entre una población reclusa de casi 2.000 internos (la que más tiene de toda España), mientras que la prisión de Teruel era la que registraba un mayor número de casos en proporción a su población reclusa, con 132 positivos de un total de 185 internos.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias apuntan a RTVE.es que la incidencia ha empezado a bajar en la última semana y recalcan que lo ocurrido en las prisiones es "un reflejo" de lo que ha pasado fuera. Se han tomado "decisiones y medidas muy duras" para frenar los contagios y aun así, dicen, "no se han podido evitar los brotes".

Durante el primer estado de alarma, señalan, los movimientos entre el interior y el exterior de los centros estaban muy limitados, pero una vez se empezaron a conceder permisos y a retomar las actividades, se abrió la puerta a los posibles contagios de manera inevitable. En cualquier caso, las mismas fuentes inciden en que las restricciones —variables en función de la situación de las cárceles— han sido muy intensas, en general, desde el inicio de la crisis sanitaria, y aseguran en que se están llevando a cabo numerosas cuarentenas preventivas.

En su opinión, es "normal" que, debido al elevado número de contagios, no haya 'vis a vis' durante un tiempo, pero recalca que tener al menos un acercamiento por locutorio es "una necesidad y un derecho" que se le está negando a los presos. De momento, no sabe cuándo podrá retomar ese contacto. Desde el centro penitenciario le dicen que el próximo 4 de marzo valorarán si se reabrirá o no esa vía.

"Cuando hablo con él me dice que esto es pagar cárcel doble. Lo escuchas llorar, con ansiedad, te dice que no puede más. Yo le digo que tiene que ser fuerte, que esto lo pasamos juntos, pero le está afectando mucho. Y mi hijo de 12 años también lo está pasando muy mal porque ha perdido todo el contacto con su padre", cuenta.

Ni distancias de seguridad ni mascarillas

Lo que él cuenta sobre la atención sanitaria dentro de las cárceles lo ratifica Manuel Galisteo, funcionario de prisiones de la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) y miembro de la asociación sindical 'Tu abandono me puede matar', quien, más allá de criticar la falta de recursos, desgrana otros elementos que han podido incidir en el aumento de contagios.

“Las cárceles son lugares en los que la distancia de seguridad no se puede guardar ni se pueden cumplir las normas. Las mascarillas casi nadie las lleva porque, o no llegan, o no se puede controlar quién se la pone, y los espacios son casi todos de interior. Los comedores se llenan, se sientan de cuatro en cuatro y ahí no hay más espacio”, explica Galisteo, que señala que, además, hay pocos funcionarios para controlar los distintos módulos.

“Estamos muy quemados y, si tienes a un aislado en tu módulo, el trabajo se multiplica por diez“

Según su relato, la COVID-19 ha venido a acrecentar problemas que están muy en la raíz y lamenta que las prisiones hayan seguido siendo lugares “invisibles” durante esta crisis.

“En la primera ola parecía que todo estaba tranquilo en las cárceles, pero no porque el protocolo fuera buenísimo sino por el esfuerzo de los trabajadores por controlar al máximo. Incluso llevábamos mascarillas de nuestra casa porque no nos llegaban. En esta tercera ola está siendo tremendo… Estamos muy quemados y, si tienes a un aislado en tu módulo, el trabajo se multiplica por diez”, señala el funcionario.