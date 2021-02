La delegada del Gobierno contra la violencia de género, la magistrada Victoria Rosell, cree que a quien retrata el veto que le pone el PP en el Consejo General del Poder Judicial no es a ella, sino al propio partido, y niega que el objetivo de esa línea roja esté relacionado únicamente con el hecho de que haya sido diputada de Unidas Podemos.

“Ese veto no me retrata a mí, que me da mucho apuro estar en las primeras líneas, retrata a quienes tendrían que explicar qué es lo que están vetando si la anticorrupción o el feminismo (...) No ponen ningún veto al machismo, al machismo militante: a inveterados machistas que presumen de ello y se les ha puesto en cargos públicos”, ha señalado Rosell en una entrevista en ‘La Hora de La 1’.

Así se ha expresado después de que en la cúpula del PP hayan afirmado que nunca aceptarán en el CGPJ a personas como Rosell: "Ante la mínima sospecha de un cargo vinculado a Podemos, va a ser que no", recalcaron este jueves fuentes del partido que manifestaron también su rechazo a personas muy significadas como el magistrado José Ricardo de Prada, el juez de la condena del caso Gürtel sobre la trama vinculada al PP.

Cree que el PP "ofende a la inteligencia" si vincula el veto a la despolitización Rosell considera que, si el PP “hace creer a alguien” que lo que evita es que en el CGPJ haya personas que no tengan “ningún pasado político” y tratar de "despolitizar" la Justicia, está “ofendiendo a la inteligencia”, y pone como ejemplo al propio presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, quien, recuerda, tiene "antecedentes" en el Partido Popular, sin que eso resulte un problema. "Que me expliquen qué le he hecho yo al PP que no me haya hecho el PP a mí. Salir viva de una encerrona que tenía su pata mediática, política y judicial, y darle la vuelta y desenamascarar una caso de corrupción entre un juez y un ministro que, recordemos, tenía su dinero 'offshore'", ha dicho Rosell, aludiendo a Salvador Alba y al exministro 'popular' José Manuel Soria. El CGPJ, abocado a seguir en interinidad tras más de dos años en funciones También ha admitido que le resulta "incómodo" hablar de ese veto con nombre y apellido y no del órgano en sí, que suma dos años y casi tres meses de estancamiento ante la incapacidad del PSOE y del PP de alcanzar un acuerdo para renovarlo. En este sentido, ha criticado que la negociación del CGPJ, "un órgano político constitucional cuya legitimidad emana del Parlamento", se esté llevando a cabo con "un nivel de oscurantismo muy impropio de la democracia" y ha abogado por que el órgano de gobierno de los jueces sea plural y se parezca "más a la sociedad a la que tiene que servir". Asimismo, ha explicado que ella se presentó en 2018 al CGPJ con un programa y que renunció por escrito en el momento en que pasó a ocupar un escaño en el Congreso. Desconoce si habrá finalmente pacto para la renovación, aunque ha expresado su deseo de que la negociación tenga "miras más amplias de lo que deja traslucir hasta ahora la postura del PP".

Afirma que la ley del 'solo sí es sí' seguirá adelante pese al revés del CGPJ La delegada del Gobierno contra la violencia de género también ha hablado durante la entrevista sobre el revés del CGPJ a la ley del 'solo sí es sí', después de que rechazara por unanimidad los aspectos clave que refleja el texto del anteproyecto de ley: la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación. El CGPJ se opone por unanimidad a los ejes de la ley del 'solo sí es sí' Precisando primero que el proyecto "no es de Podemos", sino del Gobierno, Rosell ha minimizado la relevancia de un informe que, dice, no es "jurídico" sino "político", y sostiene que la ley seguirá su curso. "La ley de 'solo sí es sí' va a ser ley. Será ley porque se lo debemos, es una obligación internacional, del pacto de Estado del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa, de la ONU. Todo el estaod dijo eso representado en el Congreso y el Senado y las mujeres de este país se merecen esto", ha dicho Rosell, que recuerda que también hubo informes del CGPJ que desacreditaron la ley contra la violencia de género y la que permitió el matrimonio igualitario.