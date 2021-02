Villarejo, absuelto de su primer juicio por delitos de calumnias y denuncia falsa al exjefe del CNI

El juzgado de lo Penal número 8 de Madrid ha absuelto al excomisario José Manuel Villarejo de su primer juicio, en el que estaba acusado de injurias y denuncia falsa contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán.

El magistrado ha dictado sentencia absolutoria contra Villarejo, que no obstante sigue en prisión preventiva por orden de un juez de la Audiencia Nacional que le investiga en una treintena de piezas por presuntas labores de espionaje.

En este primer juicio contra Villarejo, celebrado el 15 de enero, se le juzgaba por denunciar al CNI en junio de 2017, por, según sostiene, haber filtrado a El País una fotografía suya obtenida en una operación antiterrorista en la que había participado como agente encubierto y, en segundo lugar, por afirmar, en el programa Salvados de La Sexta, que Sanz Roldán amenazó de muerte a la examiga del rey emérito Corinna Larsen.

"No se ha acreditado" que supiese que los hechos eran falsos

El titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid descarta que haya pruebas para sostener el delito de denuncia falsa porque "no se ha acreditado" que Villarejo supiese que los hechos denunciados eran falsos.

Según la sentencia que absuelve a Villarejo, el acusado no obró "con conciencia de imputar hechos falsos ni tampoco incurrió en un temerario desprecio hacia la verdad, pues no aparece como totalmente absurdo, descartable o fruto de la particular ideación del acusado, el relato de hechos que expuso en la denuncia".

El magistrado recuerda que los tribunales rechazaron admitir a trámite la denuncia de modo que no se llegó a iniciar una investigación, y sostiene que el honor de Sanz Roldán "no se vio afectado" dado que ni fue imputado ni se le dio siquiera traslado de la denuncia.

La sentencia señala el hecho de que la denuncia presentada por Villarejo fue inadmitida en un auto con fecha de 23 de junio de 2017 "sobre la base de que los hechos denunciados no son constitutivos de delito" y que "no son aptos para dar lugar a los dos delitos penales invocados: colaboración con organización terrorista y revelación de secretos oficiales.