Después de finalizadas las vacaciones de Navidad, Año Nuevo y Reyes, la transmisión del coronavirus se ha disparado. Sanidad ha notificado un incremento de 85 puntos en la incidencia acumulada en 14 días respecto al dato del pasado viernes, hasta 435, y una ocupación de las UCI del 26 % (dos puntos más), mientras que en los hospitales ha subido hasta el 13,7 %, frente al 12,22 del pasado viernes.

Así lo ha señalado el director del Centro de Coordinación de alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que no ha dudado en responsabilizar de este aumento al comportamiento de los ciudadanos durante las fiestas, cuando se permitió una mayor movilidad para facilitar los encuentros con familiares y allegados, por encima de otros presuntos culpables, como la variante británica del coronavirus.

Según Sanidad, hay 61.422 nuevos positivos de COVID-19 desde el viernes, cifra récord tras un fin de semana, lo que eleva la cifra de contagios desde el inicio de la pandemia a 2.111.782, y a 52.275 la de muertes, con 401 más. Además, hay ingresadas 16.792 personas (1.841 enfermos de COVID más que el viernes); y se han producido 1.115 ingresos más que altas respecto al último informe.

Simón no ha dudado en afirmar la evolución de la pandemia se encuentra en fase "claramente ascendente y es una consecuencia del comportamiento de los últimos días".

"Hemos pasado unas vacaciones mejor de lo que deberíamos haber hecho y ahora estamos observando las consecuencias", ha subrayado el experto, que tras la admonición señala la penitencia: "Tenemos que tener mucho cuidado, ser conscientes de que si nos hemos relajado más de la cuenta durante las Navidades habrá que hacer un esfuerzo ahora".

Hay ocho regiones con una incidencia acumulada superior a la media nacional de 435,62 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con Extremadura a la cabeza, con una tasa de incidencia 1.021; seguida de Baleares, con 598; Madrid con 595,6; La Rioja, con 557,77; Cataluña, con 524; Castilla-La Mancha, con 556; Castilla y León, con 443,1, y Comunidad Valenciana, con 516,87.

No tenemos una situación halagüeña", ha continuado el director del CCAES, quien, sin embargo, confía en que las medidas adoptadas tras las fiestas por las comunidades autónomas para tratar de frenar el aumento generalizado sin necesidad de volver al indeseado escenario de un confinamiento domiciliario.

"No estamos en una situación similar a la de la primera ola; creo que podemos conseguir controlar esta tercera ola sin necesidad de un confinamiento perimetral estricto, como ocurrió en marzo". Simón espera que las medidas de control que se están aplicando desde el 7 de enero "tengan su efecto la semana que viene".

Aun así, recuerda, en el caso de que el ascenso de la incidencia logre aminorarse, el efecto negativo sobre las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y el aumento de fallecimientos será aún visible durante las tres semanas siguientes al momento en que se empiece a doblegar la curva de los contagios. De momento, los actuales datos de incidencia muestran que esta va a seguir aumentando.

Lo que sí ha descartado es que el destacado aumento de contagios en España sea "achacable a la cepa británica del virus". "La evolución que observamos no podemos achacarla a una variante del virus, es consecuencia del comportamiento de los últimos días", ha insistido.

Tampoco la vacuna es la panacea, señala el director del CCAES. "Vacunar nos da un horizonte de esperanza, pero tenemos que tener muy claro que por lo menos hasta dentro de un mes no tendremos inmunizado al menos a un millón de personas" . "Vamos a pasar unas semanas complicadas", ha concluido.

"El problema no es la cepa británica, es nuestro comportamiento"

"El problema no es la cepa británica, el problema es nuestro comportamiento, las medidas de control de la cepa británica o española o sudafricana son los mismos, si aplicamos correctamente las medidas de control, la transmisión se controla", ha afirmado el epidemiólogo. Aunque esta cepa es más transmisible, pero ha insistido en que no se puede pensar que el aumento de casos de coronavirus en España es un problema asociado a cambios en la cepa sino al comportamiento de estos días.

“Fernando Simón, sobre las nuevas variantes del coronavirus: "El impacto de la variante, en caso de tener algún impacto, será marginal en nuestro país".



�� https://t.co/icHe2Skye4 pic.twitter.com/3VsBCyW8p4“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 11, 2021

El director de Alertas y Emergencias Sanitarias también ha concedido que las salidas de mayores por las fiestas de Navidad "pueden haber influido" en el incremento de contagios por COVID-19 en residencias registrado en el último periodo, aunque ha precisado que no pueden asegurarlo con certeza y que, en todo caso, refleja lo ocurrido en el resto de ámbitos de la sociedad.

"Es cierto que ha habido un incremento en las residencias en el último periodo. Es obvio que el periodo festivo y las ganas de tener a los mayores con nosotros puede haber influido, pero no tenemos la certeza", ha reflexionado. Los mayores "no están encerrados" y aunque se han tratado de "minimizar al máximo" los riesgos, Simón no ha negado "alguna transmisión por esta razón", aunque el virus también se ha podido introducir a través de trabajadores o de las visitas de los familiares.