Moderna de Pueblo cumple 10 años (2010) desde que fue creada por su alter ego, Raquel Córcoles (Reus, 1986), y lo hace convertida en un auténtico fenómeno social y editorial (vendió más de 100.000 ejemplares de Idiotizadas), además de ser un icono del feminismo. Y en su nueva aventura, Coñodramas (Zenith), va al grano desde la primera viñeta.

Y es que el título es una declaración de intenciones, como confiesa la propia Raquel: “Si, porque se trata de coger lo que te ha acomplejado un tiempo o contra lo que has luchado durante una etapa de tu carrera y decir: ya lo tengo asumido, si vais a decir que solo hablo de dramas de tías que no tienen importancia ¡pues Coñodramas! Yo misma pongo el título y así nadie me lo dice”.

“Ya he desistido de aspirar a un público mixto -confiesa Raquel-. Por eso el título de este libro y lo de centrarme en personajes femeninos. No voy a ponerme el traje de hombre para llegar a todos los lectores. Lo intenté en alguna ocasión y fue un error, porque intentar gustar a quienes nunca vas a gustar te hace perder tus poderes”.

Página de 'Coñodramas'

¿Un cómic de superheroínas? En este volumen Raquel vuelve a contar con su pareja, Carlos Carrero (Madrid, 1984), como coguionista. Y aunque siga hablando de sí misma Coñodramas presenta muchas novedades: “Esta vez nos hemos atrevido con muchos formatos nuevos -asegura Raquel-. Hay una parte protagonizada por un grupo de superheroínas (las Super Coñis) inspirada en los cómics ‘vintage’ del género, tiene una narrativa diferente a la que tenían los libros de Moderna. Y hay como minifanzines dentro del libro que cambian la estética y la estructura. También incluimos un par de números de una revista romántica vintage que usamos para hablar de la relación de Moderna con su pareja”. “El resto del libro tiene los recursos propios de los volúmenes de Moderna, que ya forman parte de mi estilo -añade-. Pero también hay muchísima más variedad de personajes que en mis cómics anteriores” El trío protagonista lo componen Gordi, que intenta controlar sus hormonas tras dejar la píldora; Zorry, que lucha por recuperar el carnet de tía guai; y Moderna de Pueblo que reflexiona sobre su carrera como autora y los obstáculos que ha tenido que superar para conseguir el éxito. “Cada una de ellas tiene un universo más desarrollado -comenta Raquel-. Gordi tiene la trama de su trabajo, su pareja… Zorri tiene a unos cómicos que no la toman en serio y a su amiga trans que trabaja con ella en la radio; luego están las cómicas, la señora de la limpieza … y todos los personajes del universo de ficción de las aventuras de las Super Coñis, como el capitán Nabo o el Dr. Hormon”. Página de 'Coñodramas'

“Yo cambio mucho de idea” Moderna de Pueblo enseguida se convirtió en un icono feminista, pero Raquel confiesa que no siempre ha tenido las cosas tan claras como parecía: “Hay muchas formas de entender el feminismo. Yo las escucho a todas, incluso a posturas más radicales que defienden un tipo de feminismo diferente al mío. Porque me gusta ir deconstruyéndome y reflexionar sobre cosas que daba por sentado, e intentar educar a los lectores de Moderna en un camino que creo que es el bueno”. “Tengo mis contradicciones, pero creo que muchísimas mujeres también –añade-. Cuando eres de una generación en la que no viviste el despertar feminista hasta los 27, también necesitas un poco de paz. Y liberarte de las imposiciones femeninas gracias al feminismo. Decir: me he podido deconstruir hasta aquí, pero de momento no doy para más”. Por eso en sus cómics no suele dar postulados sobre como tienen que ser las cosas, sino que la trama avanza a través de las preguntas que se hacen las protagonistas: “En muchas historias hay giros de los acontecimientos, pero lo que pasa en los cómics de Moderna es que ella entiende algo que antes no entendía; los giros son de mentalidad y creo que lo más sano es cuestionarte continuamente las cosas. No entiendo a esa gente que habla con tanta seguridad de todo y con un dogmatismo increíble. ¿Cómo puedes dar por hecho que no vas a cambiar de idea en dos años? Yo cambio mucho de idea”. Página de 'Coñodramas'

¿Una mujer empoderada que lo ha conseguido todo sola? Desde Cooultureta Raquel ha contado con la ayuda como guionista de Carlos Carnero, que también es su pareja. “Empezamos a guionizar juntos en esa época y decidió pedirse una excedencia en su trabajo para apostar por convertir Moderna en algo más grande, porque a mí me faltaba tiempo. Y al final, con tantos años trabajando juntos nos hemos organizado muy bien el trabajo: coguionizamos juntos y yo me encargo de la parte gráfica. A la vez construimos juntos el imaginario, que es muy complejo, ya sea en charlas de trabajo o en nuestros paseos o cenas, donde es inevitable que surjan ideas. Porque también reflexionamos sobre nuestros traumas y los convertimos en historias. Ya lo hemos naturalizado mucho porque llevamos más de seis años y ya sabemos cuál es el fuerte de cada uno”. “Carlos hace más las tramas y tiene muy claro lo que estamos contando de fondo, mientras que yo tiendo a desviarme porque tengo muchísimas ideas –añade-. Y juntos acabamos por dar forma a todo. Cada vez se mezclan más los papeles de cada uno porque el aprende de mí y yo de él”. Hay un momento en el cómic en el que Raquel (Moderna) parece disculparse con Carlos por acaparar el protagonismo. “Porque considero que se me empuja desde fuera a dar una imagen de mujer empoderada que lo ha conseguido todo sola, para ser una inspiración; y eso choca con mi estilo de trabajo real: somos dos y trabajamos juntos. Es una mezcla de que él tiene miedo de apropiarse de un discurso que no le pertenece y el entorno favorece que se me entreviste a mí, que fui la creadora del proyecto y soy la cara visible… Eso es un problema superado, que hemos tratado con humor en el libro pero que veo que para muchas mujeres de mi generación también supone un conflicto, cuando vemos mujeres que tienen mucho éxito su pareja puede tener esos conflictos internos. Afortunadamente nosotros lo hablamos todo, pero tengo amigas con éxito que han tenido problemas serios relacionadas con este tema, lo que es una pena”. “Yo pensaba que tenía que dar esa imagen de una mujer que no necesita a un hombre y con este libro me deshago un poco de esa losa -añade-. Creo que también nos faltan referentes de mujeres que triunfan en su trabajo pero, a la vez también están bien en el amor. Porque a veces parece que para tener una cosa tenemos que sacrificar la otra y si queremos tener éxito profesional tenemos que quedarnos solas”. Página de 'Coñodramas'

“El amor romántico está muy contaminado” En el cómic también se habla mucho de amor, incluyendo el amor romántico. “El amor romántico está muy contaminado y relacionado con conductas peligrosas -asegura Raquel-. Te fijas en algunas letras del rap y sigue siendo el hombre posesivo, que te hace daño… todas las actitudes tóxicas que parecen parte del pasado ves que siguen vigentes y que, además, hay mucha diferencia de género. Afortunadamente también hay muchas letras feministas de “no te necesito”, “soltera estoy muy bien” y para mí eso es la novedad de esta generación, porque son mensajes que yo no tenía en mí época”. “Creo que lo que vende el amor romántico sigue siendo peligroso, pero a la vez el amor a mí me parece algo precioso y si consigues deshacerte de todas esas mierdas y que funcione el amor con tu pareja tienes un tesoro. Igual que cuando consigues una amistad duradera y fiel. Son cosas que llenan tu vida” –concluye Raquel-. Página de 'Coñodramas'

Diez años manteniendo su esencia En cuanto a cómo han madurado Raquel y Moderna en estos más de diez años, Raquel confiesa que: “Aunque no sea mi vida tal cual, me releo Soy de pueblo y revivo perfectamente lo que me pasaba en aquella época. Creo que he tenido la oportunidad de vivir cosas más emocionantes de las que esperaba y de las que he aprendido mucho. Porque cuando vives cosas extraordinarias también te encuentras cosas extraordinariamente jodidas. Pero si no hubiera crecimiento personal no sabría sobre qué escribir” Parece que la carrera de Raquel ha sido un éxito tras otro pero en Coñodramas confiesa que su paso por El Jueves fue frustrante. “Creo que el humor masculino y el femenino son diferentes porque la sociedad en que vivimos nos divide por géneros. Pero de la misma forma que yo no sentía que mi estilo de humor encajase en El Jueves, puede haber otra mujer que no empatice con mis libros y prefiera un estilo que se corresponda más con lo que suelen hacer hombres” “Si me hubiera quedado en El Jueves y hubiera cambiado mi humor para gustar a los lectores masculinos no hubiera conseguido lo que tengo ahora –añade la dibujante-. Por eso me alegro de no haber sucumbido a la presión que sentí en alguna época de mi carrera por el respeto, de decir: “voy a dejar de hablar sobre cosas de mujeres y hacer un personaje masculino para ver si se acercan a leerlo”. “El problema es más de público que de nosotras, porque nosotras leemos constantemente cosas más de hombres y no tenemos problemas en empatizar o interesarnos” –concluye-. Moderna de Pueblo también defiende que cada uno piense como quiera y vista como desee: “Eso sería la utopía máxima -confiesa Raquel-. Me gustaría porque a veces me dicen: “has cambiado mucho los temas”. Y quizá eso es porque antes me obsesionaba la modernidad a nivel estético y cultural y ahora me obsesiona la modernidad en las mentalidades, en las formas tan distintas que hay de pensar. Gente que consigue no ser monógama, que no se identifica con ningún género… eso me interesa porque podría haber un mundo sin esas restricciones arcaicas que seguimos dando por sentado”.

“Las redes sociales son las que me han hecho confiar en mi trabajo” Al final del libro Raquel pide a los lectores que le manden sus opiniones a través de las redes sociales: “Gracias a las redes sociales confío en mi trabajo –confiesa-. Detrás de esos números hay un 90% de mujeres. Cuando tienes un público prestado, que no conecta contigo, puedes llegar a pensar que lo que haces no funciona. Para mí las redes ha sido esa respuesta que me ha dado la energía necesaria para trabajar más y para ir mejorando. Yo siempre escucho las críticas y cuando llevan razón me cabreo un poco, pero las siempre las tengo en cuenta”. De hecho, las redes sociales vuelven a estar muy presentes en la historia: “Ya forman parte de nuestras vidas y de la forma habitual de comunicarte con los demás –asegura Raquel-. Me hace gracia porque a veces miro Soy de pueblo y veo cosas como MySpace, Photolook… esos primeros libros casi son un recuerdo tecnológico de lo que se hacía en esa época. Ahora uso mucho Instagram y a lo mejor dentro de cinco años decimos ¡qué lejos queda eso! Forma parte de nuestra época”. Aunque muchos autores han reflejado ya la pandemia en sus trabajos, Raquel confiesa que ha preferido no hacerlo: “Vaya rollo tener que dibujar a la gente con mascarilla. Tampoco quería reflejar una realidad tan triste como la que vivimos. Pensaba que no sabía lo que iba a durar esto y por eso quería que, por lo menos en el cómic, nos pudiéramos evadir de esta realidad tan dura. Supongo que, en el fondo quiero que superemos el coronavirus cuanto antes y que pase esta pesadilla". Página de 'Coñodramas'

“Me hubiera encantado tener un modelo como Moderna de Pueblo” Preguntamos a Raquel que hasta qué punto cree que ha influido a otras artistas en estos últimos años. “Si cuando estudiaba en el Instituto o la Universidad hubiera conocido a una Moderna de Pueblo posiblemente hubiera tenido mucho más claro mi objetivo. Habría dicho: “Quiero hacer eso”. “Yo nunca he querido ser autora de cómic porque no me imaginaba en ese escenario –añade-. Recuerdo que me presenté a pruebas para ser presentadora porque era donde veía mujeres trabajando era en televisión. Creo que yo y otras compañeras abrimos un camino en el cómic, al que luego se unieron muchas más. Lo llamaron “el boom de las ilustradoras” y creo que ahora está por llegar mucho talento. Porque con la cantidad de referentes que tienen las jóvenes de ahora ya me las imagino dirigiendo series, escribiendo libros, haciendo cómics. Porque nos ven a nuestra generación, mientras que a nosotras nos costó más vernos ahí. Creo que he contribuido a abrir ese camino porque al principio me decían: “Cómo vas a vivir del cómic si nadie lo consigue”. El cómic también incluye un apartado sobre 5 grandes mujeres que acabaron suicidándose (Virginia Woolf, Silvia Plath, Anne Sexton, Pizarnik y Antonieta Rivas Mercado). “Forman parte de unas referencias que asustan porque eran mujeres que tenían demasiadas aspiraciones para lo que se les permitía en su época y que les generó frustración, depresión… La sociedad no les ofreció una salida y por eso tuvieron esas muertes. Por eso queremos ofrecer otros referentes a las jóvenes de ahora, más optimistas”. En cuanto a si se ve dentro de 20 años con Moderna de Pueblo, Raquel asegura que: “Lo único que tengo claro es que es un personaje que no se va a quedar en la treintena sino que va a crecer conmigo porque, aunque sea ficción, tiene mucho de autobiográfico. Me daría pena, con lo que me ha costado llegar hasta aquí, abandonar ahora. Pero a la vez necesito un descanso porque después de cada libro no me queda nada que decir”. Portada de 'Coñodramas'