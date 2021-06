Aunque un Banco de Tierras no es un banco novedoso (su historia se remonta al siglo XIX con los intentos de reformas agrarias en Rusia), sigue siendo una figura desconocida en general para la cultura urbana. El Banco de Tierras consiste en un registro de terrenos abandonados, cuyos propietarios no pueden atender pero están dispuestos a ceder para su cultivo en las condiciones que pacten entre particulares.

El Banco de Tierras de la comarca de El Bierzo (León) es una referencia en España. Cuando quedamos en los campos que rodean Ponferrada con propietarios, arrendatarios y gerente para explicar su funcionamiento, comienza a nevar. “Me encanta la nieve aquí en la viña”, exclama Chelo Alví, propietaria de una viña abandonada en las inmediaciones de Ponferrada, “yo era recién casada cuando la compró mi marido a una hermanita de él. Y le tengo tanto cariño porque la quería con locura. Entonces al morir él yo no sabía atenderla”.

Desde hace dos años se la cuida Álvaro Flórez, un joven agricultor que necesitaba superficie de viñedo para convertirse en viticultor.“Simplemente yo le trabajo la viña y se la mantengo para que la viña no se pierda, para que prospere, porque si no estas viñas se perderían y es una pena. Es un viñedo antiguo, plantado en 1908, tiene variedad Mencía, autóctona del Bierzo, y algo de Palomino. Da poca cantidad, pero mucha calidad. Es una zona donde siempre he vivido, donde quiero estar. Entonces, pues qué mejor que poder trabajar aquí y estar en casa”.

La cosecha se la queda Álvaro y Chelo es feliz con su viñedo atendido. Este acuerdo entre particulares tiene un contrato oficial, avalado por el Banco de Tierras del Bierzo. Con sede en Ponferrada, es un ente público que pone en contacto a propietarios de terrenos abandonados con quienes buscan trabajar la tierra.