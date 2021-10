Galicia confina municipios en riesgo máximo pero actualmente no hay ninguno en esta situación.

La justicia avala limitar las reuniones a 6 en interiores y 10 en exteriores y prohibir que se vean no convivientes entre la 1:00 y las 6:00 de la mañana en municipios en riesgo máximo y alto y entre las 3:00 y las 6:00 en el resto de municipios, a partir del 24 de julio.

El ocio nocturno podrá abrir hasta las 4:00 de la mañana al 75 % si exige certificado COVID. Si no lo hace, el aforo interior será del 50 % y el horario de cierre como máximo las 3:00 horas.

Academias, autoescuelas, etc... al 75 % de su capacidad.

Municipios en riesgo media y alto: Instalaciones cerradas, como gimnasios, al 30 % y grupos como máximo de seis personas sin contar al monitor. Al aire libre se recomienda no superar las 15 personas.

Municipios en riesgo bajo-medio: Instalaciones cerradas, como gimnasios, al 50 % y grupos como máximo de seis personas sin contar al monitor. Al aire libre se recomienda no superar las 15 personas.

Grupos de máximo 15 personas no convivientes. Cada ayuntamiento será el encargado de establecer las limitaciones de acceso y el aforo de las playas, aunque deberá garantizarse cuatro metros cuadrados por persona. No será necesaria la mascarilla durante el baño y mientras se permanezca en la toalla si hay distancia de seguridad entre personas no convivientes. La Xunta ha pedido a los ayuntamientos que cierren las playas entre la medianoche y las 6:00 de la mañana para evitar botellones.