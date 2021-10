El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por unanimidad este martes suspender de forma urgente la ejecución de la sentencia de inhabilitación al expresident de la Generalitat de Cataluña Quim Torra, aunque sí ha admitido a trámite su recurso de amparo contra la resolución de Supremo.

El Constitucional ha desestimado por unanimidad la medida cautelarísima planteada por la defensa de Torra que pedía dejar en suspenso la pena de inhabilitación que confirmó la Sala II del Alto Tribunal al no apreciar "urgencia excepcional".

La negativa a acordar la cautelarísima era lo más previsible habida cuenta de que su concesión es poco frecuente en el TC, que solo la acuerda en casos excepcionales y con penas leves.

En cambio, sí que ha admitido a trámite el recurso de amparo contra la sentencia que le condenó a año y medio de inhabilitación por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le obligaba a retirar una pancarta de apoyo a los presos del "procés" de edificios públicos en la campaña electoral del 28A.

En un mensaje en Twitter, el expresidente catalán ha asegurado que la decisión del Constitucional "no solo vulnera" sus derechos, sino los de "millones de catalanes que votaron en las elecciones de 2017". "No hay justicia para los independentistas en España, por eso seguiremos luchando por la defensa de los derechos civiles de los catalanes en Europa", ha añadido.

“La decisió del TC no només vulnera els meus drets, sinó els dels milions de catalans que van votar a les eleccions del 2017. No hi ha justícia per als independentistes a Espanya, per això seguirem lluitant per la defensa dels drets civils dels catalans a Europa https://t.co/0wbBh22Vgn“