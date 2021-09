Bailar a ritmo de K-POP, aprender a escribir tu nombre en hangul o degustar dulces típicos de Corea del Sur. Esto es tan solo una pequeña muestra de los atractivos turísticos y culturales que se pueden experimentar este fin de semana en el stand de Corea del Sur en Fitur 2020, país socio de la 40º edición celebrada en IFEMA, con el objetivo de atraer al turismo español a este país asiático.

“Corea del Sur es aún poco conocido para los turistas españoles ya que, en ocasiones, se nos ve como un país fundamentalmente tecnológico y similar a otras regiones asiáticas como Japón o China”, lamenta una de las trabajadoras del proveedor turístico Jane DMC Korea, Mía Choi, haciendo referencia a los más de 27.000 españoles que visitaron Corea en 2018, frente a los más de 441.000 coreanos que visitaron nuestro país en esa misma época.

“Queremos romper con ese estereotipo, tenemos mucho que ofrecer. Uno de los mayores potenciales de Corea del Sur es que hay tantas versiones del país como te puedas imaginar”, continua Choi mientras señala el lema de la campaña Imagine your Korea (Imagina tu Corea) y un panel organizado por la oficina de turismo de la capital, Seúl, en el que puedes diseñar a la carta tu propio itinerario temático de actividades.

“Me encantaría ir a Corea del Sur porque me encanta el K-POP y la cultura coreana. Espero poder ir muy pronto”, asegura Elsa, una joven que en ese momento coge un folleto sobre la K-Star Road de Seúl, el paseo de las jóvenes estrellas coreanas decorado con imágenes y objetos de grupos como BTS o EXO.

“Hay zonas, como el Área de seguridad conjunta- también conocido como JSA por sus siglas en inglés-, que los surcoreanos no podemos visitar ya que está custodiada por Naciones Unidas y soldados estadounidenses, pero los turistas que contraten un tour en esta zona sí pueden ir, por lo que es otra manera de conocer la historia", explican desde la empresa Jane DMC Korea.

El ámbito musical y televisivo no es el único de los atractivos que puede ofrecer Corea del Sur. Su historia y arquitectura, también son uno de sus principales reclamos turísticos por parte de algunos de los visitantes de Fitur. “Soy arqueólogo, así que me llaman la atención la historia de Corea del Sur y monumentos como la tumbas reales de Corea del Sur o los Palacios tradicionales”, afirma Octavio mientras repasa los atractios turísticos coreanos en un folleto.

Naturaleza volcánica en Jeju y gastronomía

Para los amantes de la naturaleza, Corea del Sur también cuenta con Jeju, una isla de naturaleza volcánica, cuyos tubos de lava han sido reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

“Seúl y Busan son, tal vez, los lugares más conocidos por los turistas que se animan a venir, pero Corea del Sur es mucho más. La isla de Jeju tiene una oferta turística muy diferente, basada en su propia naturaleza con parques nacionales y bosques”, asegura una recepcionista del puesto de información de Jeju en la feria, que también recomienda sus playas y museos temáticos.

A lo largo del stand también se suceden los jóvenes coreanos ataviados con hanboks, trajes típicos del país, que ofrecen pequeños dulces a los visitantes. "Corea no solo entra por los ojos, también por el estómago", asegura uno de ellos y recomienda a los viajeros que prueben platos típicos como el gimbap- rollos de arroz, verduras y carne-, pollo frito recubierto con miel o tteokbokki, pasta de arroz con salsa picante, aunque sobre esta última puntualiza que, depende del sitio, "es solo para valientes".

Tanta variedad ha convencido finalmente a algunos de los asistentes a Fitur. “No me había planteado nunca ir a Corea del Sur, pero ahora que veo todo lo que hay estoy muy impresionada. Me gustaría saber más sobre su filosofía de vida, pero eso no lo voy a conseguir en la feria, tendré que dar el paso e ir”, asegura entre risas Antonia, una visitante que acaba de terminar su recorrido por el stand y que se lleva un puñado de folletos “para ir cogiendo ideas” para su próximo viaje por el país asiático.