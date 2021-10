Los efectos de la malaria son de esas cosas que duele ver. Sobre todo si lo haces a través de la mirada de Fatouma, una niña de dos años que acaba de recibir una transfusión de sangre. Está en el brazo de su madre, acostada en una de las camas del hospital de Lulingu, una de las localidades más aisladas en la provincia de Kivu del Sur. Sus ojos tienen poca fuerza y llora mucho. "Antes de ayer empezó con una fiebre muy alta", señala una agotada madre. "Al llegar aquí vieron que tenía una anemia grande. Se ve que no está bien porque es una niña que siempre pasa el día jugando, pero ayer no podía moverse. No tenía fuerza".

“Era la mejor de su clase y ahora está como perdida. No escucha, no obedece“

Ese es uno de los grandes síntomas. Que te quedas sin energía, vacío. Y esto, en un país donde hay que ganarse la vida cada minuto, es tremendamente duro, porque si ese día no trabajas, probablemente no puedas comer. Un círculo vicioso que sólo se puede tratar si acudes rápido a un centro sanitario que disponga de medicamentos.

La reacción no es sencilla. Al lado de Fatouma está Seraphine, que tiene ocho años. Se mueve sin parar, grita cosas inconexas y no sabe si sonreír o llorar. Parece que la malaria ha llegado al cerebro. "Esto podría afectarle para toda su vida", señala preocupada su madre. Otra madre, agotada. Siempre son ellas las que están a su lado con cara de incertidumbre. "Era la mejor de su clase y ahora está como perdida. No escucha, no obedece", dice entre sollozos. De momento, los médicos siguen con el tratamiento, pero no son muy optimistas. Es difícil imaginar lo que puede ser vivir con una discapacidad neurológica en este sitio.

Además de las investigaciones a nivel global, los entomólogos de MSF intentan buscar soluciones concretas sobre el terreno para evitar más muertes. Firma: Marta Soszynska / MSF. MARTA SOSZYNSKA / MSF

En Lulingu, Médicos sin Fronteras apoya su hospital con personal y material de todo tipo, ya que la población de esta zona vive alejada de todo y cada dos por tres sufre los estragos de la malaria. Conseguir sangre para pacientes no es tan fácil, aunque en los últimos meses han logrado formar un grupo de voluntarios que acuden periódicamente para surtir un banco que se mantiene a duras penas, pero que salva vidas donde hasta hace no mucho no había nada, y lo que había, era de pago. La madre de Fatouma dice que ahora, al menos, el tratamiento para los menores es gratis. Asegura que "si lo tienes que pagar por tu cuenta, te gastas todo el dinero que puedes ganar en un mes en el campo". Aquí, la malaria te machaca. Y sólo puedes esperar tener una mosquitera bajo la que duerme toda una familia y soñar con no enfermar.

Esta es la realidad que viven cada día millones de personas en todo el mundo. En este país, la República Democrática del Congo, se estima que en 2016 murieron 60.000 personas por esta enfermedad, un 10% del total mundial. Solo por detrás de Nigeria, es el Estado que más sufre el impacto de esta enfermedad causado por un parásito que transmiten los mosquitos de la familia Anopheles.

Toisengue nunca habia tenido malaria antes ya que vive en una zona a mas de 2.200 metros de altitud, pero, con el calentamiento global, cada vez son más los casos que se registran de esta enfermedad. Firma: Marta Soszynska / MSF. MARTA SOSZYNSKA / MSF